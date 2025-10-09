رائد الفضاء محمد الملا يُكمل بنجاح برنامج CAVES التابع لوكالة الفضاء الأوروبية

دبي في 9 أكتوبر /وام/أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إتمام رائد الفضاء محمد الملا البرنامج التدريبي CAVES الذي تنظمه وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، واستمر على مدار أسبوعين في منطقتي موليزي وكامبانيا بإيطاليا، بمشاركة طاقم دولي من رواد فضاء يمثلون وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).

ويعد برنامج CAVES أحد أكثر البرامج التدريبية تطوراً في مجال إعداد رواد الفضاء، ويهدف إلى تقييم السلوك البشري وتطوير مهارات العمل الجماعي والأداء تحت ظروف صعبة تحاكي بيئة الفضاء.

وتضمن البرنامج محاضرات تقنية مكثفة وأنشطة ميدانية، إلى جانب رحلة استكشافية في كهوف تحت الأرض عاش خلالها المتدربون في عزلة تامة بعيداً عن مظاهر الحياة اليومية، وخلال التجربة، اكتسب الملا وزملاؤه مهارات متقدمة في الاستكشاف ورسم الخرائط والبحوث العلمية، إضافة إلى تطوير قدراتهم في القيادة واتخاذ القرار والتواصل وإدارة الضغوط.ويعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة رائد الفضاء محمد الملا، حيث يسهم في تعزيز جاهزيته للمهمات الفضائية المستقبلية، ويعكس مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء وتطوير علومه.