"الشارقة لصعوبات التعلم" يواصل حملته التوعوية الوطنية

الشارقة في 9 أكتوبر/ وام/ تواصل الحملة الوطنية التوعوية حول صعوبات التعلم واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة إحدى أبرز المبادرات التربوية على مستوى الدولة التي أطلقها مركز الشارقة لصعوبات التعلم وتستمر حتى نهاية ديسمبر القادم، تحقيق النجاحات على صعيد تعزيز الوعي المجتمعي حول صعوبات التعلم وتمكين المعلمين والأسر والمؤسسات من تقديم الدعم اللازم للطلبة من أصحاب هذه التحديات.

وشهدت الحملة منذ انطلاقتها تنظيم عدد من المبادرات والبرامج المبتكرة من أبرزها إطلاق بودكاست "نبض التعلّم" الذي شكّل منصة توعوية رقمية جديدة يتناول قضايا صعوبات التعلّم واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عبر استضافة عدد من المختصين والتربويين وأولياء الأمور بهدف تسليط الضوء على التحديات اليومية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم وتقديم حلول عملية لهم .

ونظم المركز زيارات ميدانية لعدد من الكليات والمدارس والمؤسسات الحكومية في مختلف إمارات الدولة لتبادل الخبرات وعقد ورش عمل توعوية تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين والكوادر التربوية في التعامل مع الطلبة الذين يواجهون صعوبات التعلم واضطراب فرط الحركة .

كما أطلق المركز وضمن فعاليات الحملة مبادرة "شخصيات صعوبات التعلم" وهي ثلاث شخصيات إلكترونية مبتكرة مشتقة من شخصيات قصص صعوبات التعلم وتمثل سمات مختلفة من صعوبات التعلم ما يسهم في تبسيط المفاهيم المتعلقة بها وتسهيل فهم الفروق بين الفئات المختلفة، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بطبيعة صعوبات التعلم وإبراز السمات المميزة لكل فئة إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية المثابرة والتكيف في مواجهة التحديات اليومية.

وأشارت الدكتورة هنادي عبيد السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، إلى أن الحملة شهدت منذ انطلاقها تفاعلاً واسعًا من المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والجهات المعنية.

وأوضحت أن المركز حرص على تعزيز التنوع والابتكار في برامج الحملة من خلال منصات معرفية رقمية والمحتوى القصصي التوعوي والزيارات الميدانية وورش العمل والجلسات التفاعلية بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع بأساليب مبتكرة ومؤثرة مشيرةً إلى أن الحملة ستواصل فعالياتها وبرامجها خلال أكتوبر الجاري على التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من خلال أنشطة ميدانية مكثفة.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم التمكين بدلاً من الرعاية التقليدية من خلال إشراك جميع فئات المجتمع في خلق بيئة تعليمية دامجة وشاملة تدعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم ليكونوا أفراداً منتجين ومؤثرين في مسيرة التنمية الوطنية.

وتتبنى الحملة نهجاً متكاملاً يقوم على عدة محاور من بينها زيارات ميدانية مكثفة للمؤسسات التعليمية والحكومية في مختلف إمارات الدولة وتنفيذ ورش عمل تدريبية للكوادر التربوية إلى جانب جلسات إرشادية مخصصة لأولياء الأمور وذلك باستخدام أدوات توعوية مبتكرة مثل "مختبر محاكاة صعوبات التعلم" و"الدليل المتكامل للخدمات المتكاملة لصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة".