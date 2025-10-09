15 منافسة في "نهائي لونجين" لقفز الحواجز بالشارقة

الشارقة في 9 أكتوبر/ وام/ يستضيف نادي الشارقة للفروسية منافسات اليوم الأول للنسخة ال 13 من دوري لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، بإجمالي جوائز تبلغ نصف مليون درهم.

وتنطلق المنافسات بمشاركة فرسان وفارسات من 7 فئات، للمنافسة على الألقاب والجوائز، وأعلاها قيمة جائزة منافسة النهائي لفرسان المستوى الأول وقدرها 200 ألف درهم.

ويتضمن نهائي لونجين 15 منافسة تقام على مدار 3 أيام من الجمعة إلى الأحد على ميدان الصالة المغطاة، بمركز الشارقة للفروسية.

وتقام منافستان لفرسان كل فئة، وتحتسب النتائج بترحيلها إلى منافسة الختام للفئة المحددة، عدا منافسات لقب نهائي لونجين لفرسان المستوى الأول، ويتجدد التنافس بينهم في 3 فعاليات.

وتتضمن المنافسة الأولى غدا مواصفات جولة سرعة على حواجز الـ 140 سم، والثانية يوم السبت، بمواصفات الجولة الواحدة على ذات الارتفاع، ثم جولة واحدة على حواجز 145 سم في ختام منافسات يوم الأحد.

وخصصت منافستان للفرسان من فئة الشباب بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 130 سم، وللجولتين 135 سم، وللفرسان من فئة (الجونيورز) بمواصفات الجولة الواحدة 125 سم، وللجولتين 130 سم.

كما تقام منافسات لفرسان المستوى الثاني من جولة واحدة بحواجز 115 سم، ثم جولة مع تمايز 120 سم، وجولة واحدة مع جولة للتمايز 3 فئات هي المبتدئين المتقدمة (3) (110 و115) سم، وللفرسان من فئة المبتدئين (105 و110) سم، ولفئة الأشبال (100 و105) سم.

وتتزامن مع نهائي لونجين 10 فعاليات بالميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية، وتبدأ بمنافسة المرحلتين الخاصة لخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 90) سم، بينما تختتم منافسات المرحلتين يوم الأحد بمنافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز لفرسان المستوى الأول على حواجز (135 ـ 140) سم.