"أبوظبي للصحة العامة" : الصحة النفسية ركيزة لمجتمع مزدهر

أبوظبي في 9 أكتوبر / وام / أكد سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن الصحة النفسية تمثل الركيزة الأساسية لمجتمعٍ متماسك ومزدهر، موضحاً أن المركز يواصل من خلال رؤيته وبرامجه تعزيز الرفاه النفسي كأولوية وطنية تحفز الأفراد على طلب الدعم بثقة وتعاطف ووعي ذاتي.

وأشار إلى أن البرنامج الشامل للصحة النفسية الذي ينفذه المركز يسعى لترسيخ ثقافة الحوار المفتوح، وتشجيع الكشف المبكر والتدخل المناسب في الوقت المناسب، وضمان وصول كل فرد في أبوظبي إلى رعاية موثوقة تتسم بالشمولية والتعاطف. وأضاف أن "اليوم العالمي للصحة النفسية 2025" يشكل فرصة لتأكيد التزام المركز ببناء مجتمع تُستبدل فيه الوصمة بالفهم والعزلة بالتواصل، مع التأكيد على أن الدعم النفسي حق متاح للجميع، وأن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة الجسدية، لتكون عنصراً أساسياً في حياة متوازنة وسعيدة لكل أفراد المجتمع.