هيثم بن صقر القاسمي يفتتح معرض "أطياف الزمن الجميل"

كلباء في 9 أكتوبر/ وام/ افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء معرض "أطياف الزمن الجميل" في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي بحضور ميساء سيف السويدي مدير هيئة الشارقة للمتاحف.

يستعرض المعرض - الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف ويستمر حتى 31 مايو 2026 - أعمالا فنية جديدة للفنانين الإماراتيين عبد الرحيم سالم ونجاة مكي أنتجت خصيصا للمعرض على مدى 8 أشهر وتعرض لأول مرة.

وتتناول اللوحات الحياة الاجتماعية والهوية الإماراتية من خلال رؤى فنية تتنوع بين الواقعية والتجريدية، حيث يقدم عبد الرحيم سالم لوحات تعكس البيئة المحلية والمجتمع بينما تسلط نجاة مكي الضوء على رمزية المرأة الإماراتية ودورها الحيوي عبر أعمال معاصرة.

وقالت سعادة عائشة راشد ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف : “ يجسد هذا المعرض رؤيتنا في إبراز الفن كوسيلة لحفظ التراث ونقل القيم الإماراتية للأجيال بأسلوب بصري معاصر” .

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي والقيم الإنسانية وتعزيز الارتباط بين الأجيال من خلال الفن بما يعكس رؤية الشارقة في دعم الثقافة والفنون كوسيلة للتعلم والتعبير عن الذات.

تخلل حفل الافتتاح عرض فني شعبي استحضر روح المكان وتحديدا شجرة عمرها أكثر من 100 عام تقع في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي وألهمت الفنانة نجاة مكي في عملها “حضور لا يغيب” الذي يرمز لاستمرارية الذاكرة والهوية.

كما يتضمن المعرض فعاليات مصاحبة من أبرزها ورشة فنية تفاعلية وبرنامج "فوالة" في 22 ديسمبر المقبل وهي جلسة حوارية خاصة بالسيدات تستضيف الفنانة نجاة مكي للحديث عن تجربتها الفنية.