مكتبة محمد بن راشد تشارك في مؤتمر ومعرض أبوظبي للمخطوطات

دبي في 9 أكتوبر /وام/ شارك مركز الترميم التابع لمكتبة محمد بن راشد، في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الرابع للمخطوطات، الذي أقيم في المجمّع الثقافي بأبوظبي تحت عنوان "جماليات الفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية: الإرث الفني وتأثيراته المعاصرة".

ويُعد المؤتمر منصة علمية تجمع نخبة من الباحثين والخبراء في مجالات تاريخ الفن ودراسات المخطوطات وحفظ التراث الثقافي والعلوم الإنسانية الرقمية، بهدف استكشاف الأبعاد الجمالية والثقافية والتاريخية للفنون البصرية في المخطوطات، ودراسة تأثيرها في الإبداع المعاصر.

وعرض مركز الترميم خلال مشاركته عدداً من الدراسات التطبيقية حول جهود حفظ وصون المخطوطات، من بينها ورقة بحثية بعنوان "الفنون البصرية في اللفيفة القرآنية" قدمتها أسماء الهاملي، فني ترميم، تناولت فيها لفيفة قرآنية نادرة من العصر القاجاري، فيما استعرضت ريم الظاهري تجربة ترميم مصحف من غرب إفريقيا من مقتنيات المكتبة.

كما تم عرض أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في عمليات الترميم، ضمن جهود المكتبة لتعزيز حضورها العلمي والثقافي، وتسليط الضوء على دورها في صون التراث العربي والإسلامي المخطوط ودعم البحث الأكاديمي المتخصص في هذا المجال الحيوي.