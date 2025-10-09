الشارقة في 9 أكتوبر / وام / انتهت دائرة شؤون البلديات في الشارقة نمذجة أكثر من 2.8 مليون متر مربع من بيانات الوحدات العقارية ضمن منصة (عقاري) التي أطلقتها الدائرة في إطار جهود الإمارة نحو التكامل الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات أن إدراج الوحدات العقارية عن طريق نمذجة معلومات المخططات يُعد من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارة للتكامل الرقمي في القطاع العقاري و تعد هذه المبادرة أحد المكونات الرئيسية لمشروع منصة «عقاري»، حيث تتولى دائرة شؤون البلديات الشق الهندسي من المنصة والذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات عقارية رقمية دقيقة تشمل تفاصيل المباني في مختلف مناطق الإمارة مثل مساحات وأبعاد كافة الوحدات العقارية بما يدعم القرارات التخطيطية المستقبلية كما يعكس المشروع مستوى التنسيق العالي والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة والذي يُعد الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المتعاملين وفق أفضل الممارسات والمعايير.

و أوضح الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات أن المبادرة مثّلت نقلة نوعية في إدارة معلومات العقارات وتوظيفها في خدمة القطاع العقاري مشيرًا إلى أن فريق العمل نجح في إنجاز نمذجة أكثر من 2.8 مليون متر مربع من مساحات البناء وذلك من خلال إدراج ونمذجة أكثر من 1300 مشروعً عقاريً ضمن المنصة و تضم أكثر من 42,000 وحدة عقارية متنوعة الاستخدامات تشمل السكنية والتجارية والصناعية والخدمية موزعة على مختلف مناطق الإمارة.

وأضاف أن عملية النمذجة تشمل أيضًا إعادة هيكلة وتوصيف كافة العناصر الهندسية وتحويل بياناتها بدقة إلى صيغ رقمية نموذجية قابلة للمعالجة بواسطة الأنظمة الحديثة والذكاء الاصطناعي وهو ما يمهد الطريق نحو أتمتة خدمات القطاع العقاري عن طريق رفع جودة ودقة البيانات العقارية في الإمارة.

