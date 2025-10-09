"أبوظبي الرياضي" يطلق دوري اللياقة البدنية



أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع بالمز الرياضية وعدد من الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، عن إطلاق دوري أبوظبي للياقة البدنية، وهو سلسلة رياضية تتألف من 12 مرحلة متنوعة التضاريس، تمتد حتى أغسطس 2026، وتشمل مواقع مختلفة في أبوظبي والعين والظفرة.

وتنطلق السلسلة بأولى مراحلها من جزيرة فاهد في أبوظبي من خلال "تحدي جزيرة فاهد الشاطئي للياقة البدنية"، والذي يقام يوم السبت المقبل 11 أكتوبر في تمام الساعة السابعة صباحاً.

وستقام المراحل التالية بشكل شهري متنقل بين مدن أبوظبي والعين والظفرة، لتُبرز جماليات الإمارة الطبيعية وتنوع بيئاتها.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي لنشر ثقافة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع، من خلال فعاليات تجمع بين التحدي، واللياقة، والتجربة التفاعلية في أجواء طبيعية متميزة.

وأكد سعادة طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن دوري اللياقة البدنية يمثل خطوة جديدة في مسيرة المجلس نحو تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني بانتظام، عبر فعاليات تركز على القوة، والتحمل، والمرونة، ضمن أجواء ترفيهية تنافسية تسهم في تعزيز القدرات البدنية والذهنية للمشاركين.