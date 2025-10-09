"الشارقة محطة المستقبل" ينطلق 29 أكتوبر

الشارقة في 9 أكتوبر / وام /ينظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار منتدى «الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية» يومي 29 و30 من أكتوبر الجاري تحت شعار «البحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية» بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة القطاع الصحي المحلي والعالمي من عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأوساط الأكاديمية والصناعة والشركات الناشئة.

ويُعد هذا المنتدى أول فعاليات سلسلة « الشارقة محطة المستقبل» التي يطلقها المجمع لتكون منصة عالمية لعرض الابتكارات والتكنولوجيا في القطاع الصحي حيث يقدم تجربة تفاعلية متكاملة تمكّن المشاركين والزوار من استكشاف أحدث التقنيات التي تقود مستقبل الطب والرعاية الصحية حول العالم.

وتقام فعاليات المنتدى في ثلاثة مواقع مترابطة ضمن المجمع بما في ذلك المسرح الخارجي المفتوح ليكون الحدث ملتقى يجمع المبتكرين ورواد الصناعة والجمعيات الطبية وشركات الأدوية والتقنيات الحيوية والجامعات والهيئات الحكومية والتنظيمية بهدف تبادل المعرفة وتعزيز التعاون في تطوير مستقبل الرعاية الصحية.

وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إن قطاع الرعاية الصحية من أسرع القطاعات نموًا في العالم اليوم مدفوعًا بالتكنولوجيا في القطاع الصحي ومن هنا اخترنا أن تكون الرعاية الصحية المحور الأول في سلسلة «الشارقة محطة المستقبل» لأنها تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية النمو التي يتبناها المجمع وندعو جميع المهتمين بالقطاع الصحي إلى المشاركة في هذا الحدث المميز.

ويرتكز المنتدى على البيولوجيا البشرية حيث يتناول المسار من المفاهيم العلمية إلى التطبيقات الواقعية عبر ثلاثة محاور رئيسية: الدماغ الذي يناقش أحدث التطورات في علوم الأعصاب واضطرابات الإدراك بما في ذلك التشخيص المعزز بالذكاء الاصطناعي والمرونة العصبية و أمراض القلب والأيض الذي يسلط الضوء على العلاجات الدقيقة وآليات الجزيئات الجديدة وتوصيل الأدوية المبتكر والمراقبة الرقمية المستمرة والجسم البشري الذي يركز على التشخيصات والعلاجات الثورية مثل العلاج المناعي للسرطان ومنصات توصيل الأدوية المتقدمة إضافة إلى مناقشة الأبعاد الأخلاقية للتغير السريع في هذا القطاع.

و يشهد المنتدى جلسات متخصصة تعمّق النقاش في قضايا محددة مع الحفاظ على الترابط بين التخصصات المختلفة .

ويعكس الحدث نهجًا تكامليًا للابتكار من خلال شراكات استراتيجية تضم مجموعة من الجهات البارزة مثل مجموعة بيئة وحي جواهر بوسطن الطبي ومستشفيات ومراكز ميدكير ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الشارقة الصحية ومستشفى جامعة الشارقة بالإضافة إلى جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة كشريكين أكاديميين كما يتكامل العنصران البحثي والمعرفي مع المعرض المصاحب وفرص التواصل المباشرة لتعزيز التعاون في مجالات البحث ونقل التكنولوجيا والاستثمار في المشاريع الصحية.

و تشير تقارير «بيزنس ريسيرش كومباني» إلى أن سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية سيشهد نموًا هائلًا خلال السنوات القادمة ليصل إلى نحو 1.225 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20.2% مدفوعًا بالتحول نحو الرعاية القائمة على القيمة والتركيز على الوقاية الصحية وتكامل البيانات وتبادلها ونمو المراقبة عن بُعد وتطور البنية التحتية الصحية حول العالم.

