" سباق النمور للعقبات" يجمع عشاق تحدي الحواجز في خورفكان

الشارقة في 9 أكتوبر/ وام/ ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في 17 من يناير 2026 "سباق النمور للعقبات" الذي ينطلق من مدرج خورفكان ضمن أجندته الهادفة إلى تعزيز الرياضة المجتمعية وسط الطبيعة الساحرة والمعالم السياحية البارزة التي تتمتع بها عروس الساحل الشرقي.

ويتميّز السباق هذا العام بإضافة عقبات جديدة موزعة على مواقع مختارة في خورفكان لتمنح المشاركين تجربة رياضية فريدة تجمع بين السرعة والقوة وخفة الحركة ما يجعل من السباق محطة رياضية استثنائية ينتظرها عشاق التحدي.

وصُممت مسارات السباق لتناسب مختلف الأعمار والمستويات إذ يشارك الأطفال في سباق لمسافة 600 متر وآخر لمسافة 1200 متر فيما يخوض الهواة سباق 4 كيلومترات.

و خصص سباق 8 كيلومترات لجميع المشاركين فيما يخوض المحترفون المنافسة على المسافة ذاتها للتأهل إلى جوائز نقدية بقيمة 18,000 درهم تُمنح لأفضل ثلاثة متسابقين من فئتي الرجال والنساء بما يتيح لكل مشارك فرصة خوض التجربة وفق مستواه الرياضي ليحظى كل متسابق بفرصة خوض التجربة وفق مستواه الرياضي.

وسيشهد الحدث مشاركة من مختلف الفئات العمرية وسيتم تكريم أسرع ثلاثة متسابقين بجوائز نقدية ضمن تجربة استثنائية لعشاق المغامرة والتحدي لخوض تجربة رياضية العقبات التي تنطلق في السابعة صباحاً وتمتد إلى الخامسة مساءً.

ويسهم السباق في إبراز مدينة خورفكان وجهة عالمية لسياحة المغامرات، ويؤكد دور الرياضة وسيلة لتعزيز جودة الحياة.ويمكن للراغبين في المشاركة في سباق النمور للعقبات الحجز والتسجيل من خلال الرابط الإلكتروني ocrtigers.com .