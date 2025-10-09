ترحيب أوروبي بتطورات أزمة غزة

بروكسل في 9 أكتوبر / وام/ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يرحب بأي مبادرة توقف نزيف الدم وتسمح بإدخال المساعدات إلى غزة، وسنواصل دعم الجهود الإنسانية دون انحياز.

وأكدت المفوضية في بيان أن الأولوية القصوى الآن هي “ضمان وصول المساعدات دون عوائق وبناء آلية تنسيق للمانحين الدوليين من أجل إعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك”. ودعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، إلى تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وطالبت رئيسة البرلمان روبيرتا ميتسولا بـ«تحقيقات شفافة في الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف».

كما حثت لجان العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان على «تحرك أوروبي مشترك لا يقتصر على الإغاثة، بل يشمل خطة سياسية تدعم حل الدولتين».

