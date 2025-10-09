"أوقاف دبي" تنفذ مشاريع عقارية بـ 115 مليون درهم لدعم المجتمع

دبي في 9 سبتمبر /وام/أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عن تنفيذ 12 مشروعا وقفيا وتنمويا بقيمة إجمالية لتكاليف الإنشاء تبلغ 115 مليون درهم في مناطق حيوية ومميزة وسط دبي .

وتتضمن المشاريع الجديدة مراكز تجارية وبنايات سكنية وفللاً عصرية ومتاجر ومساجد وتأتي ضمن خطة المؤسسة لتوسيع محفظة الأوقاف عبر مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية عالية بما يضمن استدامة العوائد وتنمية الأثر المجتمعي.

وأكد سعادة علي المطوّع الأمين العام للمؤسسة، أن المشاريع تأتي في إطار الرؤية الوقفية الطموحة التي أطلقتها دبي لتوظيف الأوقاف في خدمة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع والارتقاء بجودة الحياة

وقال إن المؤسسة تُواصل العمل على تطوير أصول وقفية نوعية تحقق عوائد مستدامة تُسهم في تمويل المبادرات المجتمعية الإنسانية والتعليمية والصحية وترسّخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للوقف المبتكر والعمل الإنساني المؤسسي.

وأوضح أحمد حسن ناصر مدير إدارة المشاريع والعقارات في المؤسسة، أن المشروعات الجارية تُنفّذ وفق أعلى المعايير الهندسية والتقنية لتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والأثر الاجتماعي.

وذكر، أن معظم المشروعات الوقفية التي يجري تنفيذها حالياً من المنتظر انجازها خلال العام المقبل، مؤكداً حرص المؤسسة على تصميم مشروعات تواكب تطلعاتها المستقبلية في بناء نموذج وقفي حديث يسهم في ازدهار دبي ويعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع .

