جامعتا القاسمية والشارقة تعززان تعاونهما العلمي والأكاديمي

الشارقة في 9 أكتوبر / وام / وقعت جامعة الشارقة والجامعة القاسمية اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما العلمي والبحثي وتبادل الخبرات .

وقع المذكرة الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة و الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية بحضور عدد من نواب المدير والمسؤولين والأكاديميين من الجانبين.

ونصت مذكرة التفاهم على تطوير المناهج التعليمية و تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة و تبادل أعضاء هيئة التدريس و تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل بالإضافة إلى توفير فرص التدريب العملي للطلبة.

و قال الدكتور عصام الدين عجمي: تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء شراكات أكاديمية مستدامة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار مدّ جسور الشراكة بين مؤسستين شقيقتين أنشأهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتكونا منارات علم ومعرفة .

من جانبه أوضح الدكتور عواد الخلف أن جامعة الشارقة بمثابة الجامعة الأم و جامعة مرجعية للجامعة القاسمية و هذه المذكرة تأتي لتوثيق التعاون و تنظيم آفاقه ومجالاته نظرا لتوسع الجامعة القاسمية و تطورها و أن الجامعتين تعكسان رؤية مؤسسهما صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم تعليم جامعي نوعي وحديث .

