شرطة أبوظبي و"الوطني للتأهيل" يعززان وعي طلبة الجامعات بأضرار المخدرات

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ نظمت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل ورشا توعوية في جامعة العين بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات .

وهدفت الورش إلى توعية الطلبة بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي (VR) ما أسهم في تقديم الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة وتفاعلية تتناسب مع الفئة المستهدفة وتواكب التطورات التقنية في مجال التوعية المجتمعية.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات حرص شرطة أبوظبي على تنظيم محاضرات وبرامج تثقيفية في الجامعات والمؤسسات التعليمية للتعريف بأضرار وأنواع المخدرات وأسباب التعاطي.

وأوضح الظاهري أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع وتشجع الشباب على الانخراط في أنشطة ثقافية ورياضية ومجتمعية هادفة تنمي قدراتهم وتعزز دورهم الإيجابي في خدمة الوطن والأسرة.