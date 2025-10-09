هيئة تنمية المجتمع تنظم جلسة تفاعلية لتعزيز جودة الحياة النفسية

دبي في 9 أكتوبر /وام/نظمت هيئة تنمية المجتمع متمثلة في إدارة التنمية الأسرية- قسم البرامج الأسرية في دبي، فعالية توعوية في مركز حتا المجتمعي بالتعاون مع عيادة أمان للعافية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار “المكان الذي تبدأ فيه رحلة التعافي”.

تهدف الفعالية إلى نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية في حياة الأفراد والأسر وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وإبراز أهمية العناية بالرفاه النفسي في البيئات التعليمية والمجتمعية.

وتضمن البرنامج كلمات افتتاحية للدكتورة هند الرستماني مدير مركز أمان، وحريز بالمر بن حريز المدير التنفيذى لقطاع التنظيم الاجتماعي، إضافة إلى مسابقة معرفية تفاعلية تجمع بين طلاب الجامعات والمدارس الثانوية وموظفي الجهات المحلية في أجواء تعليمية محفزة وايجايبة.

وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من أهالي حتا وممثلي عدد من المؤسسات المحلية من بينها بلدية حتا ومستشفى حتا وشرطة حتا ونادي حتا الرياضي وقرية حتا التراثية وجمعية النهضة النسائية ومكتبة حتا العامة وزارة التمكين وبيت الخير ومركز الشيخة ميثاء والأخصائيون الاجتماعيون في المدارس ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري – فرع حتا.

كما شارك طلاب جامعة حمدان بن محمد الذكية وطلاب المدارس الثانوية في الفعاليات والمسابقات.

وتخللت الفعالية جدارية تفاعلية عبّر من خلالها المشاركون عن رسائل إيجابية لأسرهم تعبيرا عن الامتنان والدعم النفسي المتبادل بين أفراد المجتمع إلى جانب فقرات تثقيفية وتكريم الفرق الفائزة.

وأكدت الهيئة أن الاهتمام بالصحة النفسية يشكّل محوراً أساسياً في برامجها المجتمعية ضمن عام المجتمع 2025 من خلال مبادرات تركز على التلاحم الأسري والرفاه النفسي للأفراد بما يرسّخ قيم العطاء والتكافل الإنساني في إمارة دبي.

