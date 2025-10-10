مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي بغرفة عجمان تناقش فرص تطوير القطاع

عجمان في 10 أكتوبر/ وام/ ناقشت مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي في غرفة عجمان، خلال اجتماعها الأول، فرص تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية، إلى جانب تعزيز دور المجموعات كمنصة تواصل مستدامة بين المنشآت الصناعية وغرفة عجمان والجهات الحكومية، بما يسهم في دعم استدامة القطاع الصناعي وتنمية مساهمته في اقتصاد عجمان.

ترأس الاجتماع، الذي عقد أمس في مركز ثرا لريادة الأعمال، ميشيل ديب حنا رئيس مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي، مدير عام مجموعة سبيد هاوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبيد هاوس، بحضور جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وأصحاب ومسؤولي منشآت القطاع الصناعي في عجمان.

استهل الاجتماع بعرض تعريفي تناول أهداف ودور مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي.

وقال ميشيل حنا، إن مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي في غرفة عجمان تشكل منصة إستراتيجية لتعزيز التواصل المباشر بين منشآت القطاع الصناعي في الإمارة، مشيراً إلى دورها في تبادل الخبرات والشراكات وطرح الأفكار التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

وأكد ضرورة إعداد قوائم تفصيلية لمنشآت القطاع الصناعي في عجمان مصنفة بحسب الأنشطة والقطاعات بهدف تحليل الواقع الصناعي بدقة، والتركيز على معالجة التحديات المحتملة لكل قطاع، وتعزيز فرص النمو والتكامل بين الصناعات المختلفة بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة في إمارة عجمان.

من جانبها، أوضحت جميلة كاجور، أن مجموعات الأعمال التابعة لغرفة عجمان تمثل منظومة عمل استباقية تهدف إلى طرح الحلول التطويرية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومعالجة التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذه المجموعات إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتوحيد الجهود للنهوض بالقطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة والمتوائمة مع رؤية عجمان 2030.



