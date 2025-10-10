"الأمن السيبراني" يستعرض أحدث المبادرات الرقمية في "جيتكس جلوبال 2025"

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ يستعرض مجلس الأمن السيبراني، خلال مشاركته في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، مجموعة من أبرز المبادرات الرقمية المتميزة، التي تعكس جهوده في تعزيز عملية التحول الرقمي وتأمين الفضاء السيبراني في الدولة.

كما يستعرض أحدث إستراتيجياته لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا، وحماية البنى التحتية الرقمية.

ويعد معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجياأ البوابة الرئيسية للمبدعين والمستثمرين والشركات الناشئة للتعاون في مجال التكنولوجيا لأكثر من أربعين عاما، حيث تلقي فعاليات هذا العام الضوء على ابتكارات عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المستدامة.

وتتركز مشاركة مجلس الأمن السيبراني، خلال المعرض، على استعراض مبادرات الأمن السيبراني، إضافة إلى عرض مبادرات وأنظمة وتقنيات حديثة تُعنى بمواجهة التهديدات السيبرانية الفعالة، حيث يستضيف المجلس عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين في مجال التقنية والأمن الرقمي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل تطوير التعاون الدولي لمواجهة تحديات الفضاء الإلكتروني.

ويعقد المجلس عدة ورش عمل وندوات، تتناول مواضيع مثل حماية البيانات، وتعزيز الوعي الرقمي، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية المتقدمة، كما يستعرض عدداً من المبادرات الرائدة التي أطلقها في مجال الأمن السيبراني مثل منصات تداول المعلومات حول بيانات الأمن السيبيراني مثل منصة الامتثال والحوكمة وكذلك منصة الكرة البلورية “Crystal Ball”، إضافة إلى مسابقة التقط العلم “capture the flag“ وأنشطة الابتكار من خلال مبادرة سايبر “E71“، وبحث الشراكات مع القطاع الخاص، واستعراض الشراكات التي عقدها المجلس مع أبرز شركات التقنية العالمية لتعزيز المرونة السيبرانية، إضافة إلى عروض "نورث ستار" المخصصة للشركات الناشئة.

وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن معرض هذا العام يعد منصة رئيسية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العالمية، بهدف بناء بيئة رقمية آمنة للجميع، مؤكداً التزام الإمارات بدعم الابتكارات في هذا المجال الحيوي

وأشار إلى مشاركة مجموعة من أكبر الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا، بجانب الشركات الناشئة في المجال ذاته، فضلاً عن بعض أبرز الجهات الحكومية وذلك خلال فعاليات المعرض لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات فائقة التطور في عالم تكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء العالم.