كوريا تسلط الضوء على حماية التنوع البيولوجي في "مؤتمر الحفاظ على الطبيعة"

أبوظبي في 10 أكتوبر /وام/ سلّطت جمهورية كوريا الضوء على جهودها في حماية التنوع البيولوجي، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 بأبوظبي، من خلال جناح يتضمن نحو 7 جلسات تركز على مفهوم المناطق الأخرى الفعّالة للمحافظة على التنوع البيولوجي "OECM" وتنمية قدرات الحراس، ومبادرة "KEM Global T3 – 30x30" الدولية.

وقالت كيم نا كيونغ، نائبة المدير العام في هيئة المنتزهات الوطنية الكورية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن مبادرة "KEM Glob T3 – 30x30" تأتي ضمن التزام كوريا بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المعتمد في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي "COP15"، وتهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمياه العذبة والسواحل والمناطق البحرية بحلول عام 2030 من خلال إنشاء أنظمة محمية ومناطق فعّالة أخرى للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأشارت إلى أن مفهوم "OECM" يشمل الأراضي والمياه التي تُدار بطرق مستدامة، مثل الأراضي الزراعية التقليدية والمحمية المجتمعية، ويساهم بشكل فعال وطويل الأمد في الحفاظ على التنوع البيولوجي خارج الأنظمة المحمية التقليدية.

وأكدت كيونغ ، أن جمهورية كوريا تولي أهمية كبيرة لتنمية قدرات الحراس الذين يمثلون عنصراً أساسياً في حماية وإدارة المناطق المحمية حول العالم، من خلال برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهاراتهم في مراقبة التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية والتفاعل مع المجتمعات المحلية.