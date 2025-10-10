جمارك أبوظبي وميرسك تتعاونان لتسهيل التجارة

لندن في 10 أكتوبر/ وام/ وقّعت جمارك أبوظبي وشركة ميرسك للاستشارات في التجارة والجمارك العالمية، أمس اتفاقية تعاون إستراتيجي، تهدف إلى تعزيز إدارة الحدود ومرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة وتنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي.

وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعها سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، والدكتور لارس كارلسون، المدير الدولي للاستشارات في التجارة والجمارك بشركة ميرسك، خلال فعاليات ملتقى أبوظبي - لندن للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.

ويجمع هذا التعاون الإستراتيجي بين رؤية جمارك أبوظبي في تقديم حلول ذكية متكاملة تدعم منظومة الجمارك الخفية، وخبرة شركة ميرسك العالمية في مجالات الابتكار في التجارة وإدارة الحدود، حيث يهدف إلى تصميم وتنفيذ حلول الجيل الجديد لتحديث العمل الجمركي، بما يشمل تعزيز إدارة الحدود المنسقة، وتطوير نموذج مبتكر لـ"الممر التجاري الرقمي الموثوق"، وإرساء إطار شامل للامتثال الجمركي الخاص بالمخلصين الجمركيين.

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، إن الاتفاقية تعكس التزام جمارك أبوظبي بصياغة مستقبل العمل الجمركي من خلال الابتكار والشراكات الإستراتيجية، ومن خلال التعاون مع شركة ميرسك، نسعى إلى ترسيخ معيار جديد في كفاءة إدارة الحدود، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز مكانة أبوظبي كمنصة رئيسية للتجارة العالمية.

من جانبه، رحب الدكتور لارس كارلسون، بالتعاون مع جمارك أبوظبي في هذه المبادرة الطموحة التي تستشرف المستقبل، وسنعمل معاً على تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة تعزز الأداء التشغيلي والامتثال، وتسهم في بناء سلاسل إمداد مرنة ومستدامة.

ويُعد هذا التعاون محطة بارزة في مسيرة أبوظبي نحو منظومة جمركية من الجيل الجديد قائمة على الابتكار، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية، إذ تسهم هذه المبادرات في تعزيز الحوكمة، وترسيخ العمليات المعتمدة على البيانات، ودعم حركة تجارة سلسة وموثوقة عبر الحدود.