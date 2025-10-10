مجلس العمل الخيري بعجمان يشارك في "جيتكس جلوبال 2025"

عجمان في 10 أكتوبر/ وام/ يشارك مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين، من معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن منصة حكومة عجمان، وذلك في إطار سعيه، لدعم توجهات الإمارة، نحو تعزيز التحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات، في العمل المؤسسي والخدمي.

ويستعرض المجلس خلال مشاركته، أبرز مشاريعه الرقمية المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الخيري والوقف، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، عبر حلول ذكية تسهل إجراءات التبرع، وتنظم العمل الوقفي، بما يتماشى مع توجهات حكومة عجمان، في تحقيق التحول نحو الخدمات الرقمية المتكاملة.

وتعد منصة المجلس في المعرض فرصة للتفاعل المباشر مع الزوار والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التقنية والابتكار الرقمي، إلى جانب إبراز دور المجلس، في دعم التنمية المجتمعية المستدامة، وترسيخ مكانة عجمان؛ كوجهة رائدة في تطبيق الحلول الذكية، في العمل الإنساني.