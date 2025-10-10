ريم الهاشمي تشارك في اجتماع باريس رفيع المستوى لبحث تنفيذ خطة السلام الأمريكية

باريس في 10 أكتوبر/ وام/ مثّلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، دولة الإمارات في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعت إليه الجمهورية الفرنسية لبحث آليات تنفيذ خطة السلام التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانعقد الاجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 9 أكتوبر 2025، برئاسة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة وزراء خارجية مصر، وألمانيا، وإيطاليا، والأردن، والمملكة المتحدة، وتركيا، وقطر، والسعودية، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وممثلين عن كندا، وإندونيسيا، وباكستان.

وفي كلمتها خلال الاجتماع، أشادت معالي الهاشمي بالجهود القيادية التي بذلها الرئيس ترامب، مثمّنة المساعي الدؤوبة التي بذلتها مصر وتركيا وقطر في وساطتها لإنهاء الحرب. كما رحّبت بالتقدّم الذي أفضى إلى التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدة أهمية اغتنام هذه اللحظة المحورية لتكريس سلامٍ دائمٍ ومستقرٍّ في المنطقة.

ودعت معاليها إلى مواصلة التنسيق والتكاتف بين الشركاء الإقليميين والدوليين دعمًا لخطة الرئيس ترامب، وبما يضمن تحقيق نجاحها واستدامتها على المدى الطويل، لاسيّما من خلال إطلاق مبادرات عاجلة للمرحلة الانتقالية، ودعم الاستقرار، وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما سلّطت معالي الهاشمي الضوء على الدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات في قطاع غزة، والذي بلغ 1.8 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب، موضحة أن هذا الدعم شمل مساعدات إنسانية وطبية منقذة للحياة نُقلت عبر 8,000 شاحنة، إضافةً إلى علاج نحو 75,000 مريض في المستشفيات، وتشغيل ست محطات لتحلية المياه توفّر مليوني غالون من المياه النظيفة يوميًا.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات عازمة على توسيع نطاق جهودها الإنسانية والتنموية خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل مد خطوط أنابيب مياه إضافية وزيادة عدد الناقلات ونقاط التوزيع، ورفع عدد المخابز إلى 50 والمطابخ المجتمعية إلى أكثر من 100 بطاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 25 ألف طن متري من المواد الغذائية شهريًا، فضلًا عن تعزيز المساعدات الطبية من خلال شحنات إضافية، وتنظيم حملات تطعيم، وإنشاء عيادات لصحة الأمهات، إلى جانب توسيع نطاق توزيع الخيام والمساكن الجاهزة والملاجئ استعدادًا لفصل الشتاء.

وفي وقت سابق من اليوم، شاركت معالي الهاشمي في اجتماع جمع وزراء الخارجية العرب بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما عقدت لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية مصر، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن، وقطر، والمملكة المتحدة.