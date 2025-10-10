المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: سياسة الإعلام الحكومي الجديدة تهدف لتوحيد الخطاب الرسمي وتعزيز حضور الإمارة إعلاميا

عجمان في 10 أكتوبر/ وام/ ثمن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، سياسة الإعلام الحكومي الجديدة، والتي تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي وتعزيز حضور الإمارة على المستويين المحلي والدولي، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 وتوجهاتها الإستراتيجية في مجالات التنمية والابتكار والتواصل المؤسسي.

وأكد المكتب، أن سياسة الإعلام الحكومي الجديدة تضع إطارا تنظيميا شاملا لإدارة الإعلام الحكومي في الإمارة، يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المكتب الإعلامي والجهات الحكومية المحلية، وتطبيق معايير مهنية وأخلاقية موحدة في جميع أشكال التواصل الإعلامي، سواء التقليدي أو الرقمي، كما تركز على حوكمة الاتصال الحكومي، وتمكين المتحدثين الرسميين، وتفعيل قنوات التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام على أسس من الدقة والاحترافية.

كما تهدف سياسة الإعلام الحكومي الجديدة إلى توحيد الرسائل الرسمية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات، إضافة إلى رفع جاهزية الإمارة للتعامل مع الأزمات الإعلامية، وإبراز إنجازاتها ومكانتها المؤسسية، وضمان التوافق مع الأطر الإعلامية الاتحادية للدولة.

وأكد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن اعتماد هذه السياسة يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الإعلامي الحكومي في الإمارة، موضحا أن السياسة تهدف إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة تتسم بالشفافية والمصداقية والجاهزية العالية، وتواكب التحولات الرقمية في الاتصال الحكومي.

وقال :" نسعى من خلال هذه السياسة إلى ترسيخ هوية إعلامية موحدة لعجمان، تعكس قيمها وإنجازاتها، وتعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي بمسيرة الإمارة التنموية، كما نعمل على تمكين الكفاءات الإعلامية في الجهات الحكومية لضمان استدامة التميز في التواصل المؤسسي".

من جانبها، أوضحت أمل إبراهيم البلوشي مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن السياسة الجديدة جاءت ثمرة عمل تشاركي استند إلى أفضل الممارسات المحلية والعالمية في الإعلام الحكومي، مشيرة إلى أن هذه السياسة تشكل مرجعا موحدا لجميع الجهات الحكومية في الإمارة لتنظيم عملها الإعلامي، وضمان الاتساق في الرسائل والمضامين والهوية البصرية للإمارة.

وأضافت أن السياسة الجديدة تركز على تعزيز الابتكار في المحتوى الإعلامي، واستخدام المنصات الرقمية بكفاءة ومسؤولية، إضافة إلى تطوير آليات إدارة الإعلام في الأزمات وبناء قدرات المتحدثين الرسميين لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة.

وتسري أحكام السياسة الجديدة على جميع الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان، وتشمل الأنشطة الإعلامية اليومية والحملات الإستراتيجية والمحتوى الرقمي، إلى جانب الجهات المتعاقدة في مجالات العلاقات العامة أو الإنتاج الإعلامي لصالح الحكومة.

وأكد المكتب الإعلامي أن تطبيق السياسة الجديدة سيسهم في تعزيز صورة عجمان كمركز للتنمية والابتكار والشفافية، وضمان انسجام الخطاب الحكومي الموحد الذي يعكس طموحات الإمارة ورؤيتها المستقبلية.