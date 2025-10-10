شخبوط بن نهيان يبحث مع المبعوث النرويجي للقرن الأفريقي تعزيز التعاون في أفريقيا

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بالدكتور إندري ستينسن، المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الأفريقي، حيث جرى بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي، وأكّد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودفع مسارات التنمية والاستقرار.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والتشاور مع شركائها الدوليين، ومن بينهم مملكة النرويج، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق واستكشاف مجالات جديدة للتعاون دعماً للمبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتنمية في المنطقة.