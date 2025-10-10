"خليجي كرة السلة" يعتمد أجندة بطولات موسم 2025-2026

الدوحة في 10 أكتوبر/وام/اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لكرة السلة أجندة بطولات الموسم الرياضي 2025-2026، إلى جانب خطط التعاون الفني المشترك بين الاتحادات الخليجية، التي تشمل تنظيم معسكرات تدريبية، ومباريات ودية، وبرامج تطويرية للحكام والإحصائيين والمدربين.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري لرؤساء الاتحادات الخليجية لكرة السلة، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور سعادة عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، والشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، والدكتور جوفيندراج كامباردي رئيس الاتحاد الآسيوي، وسالم المطوع الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، ورؤساء الاتحادات الخليجية.

وأكد الفردان دعم الاتحادات الخليجية الكامل لدولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين الاتحادات عبر تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تطويرية مشتركة في مختلف المجالات الفنية والإدارية.

وأوضح أن الاجتماع أقرّ أجندة البطولات الخليجية للموسم الجديد، والتي تتضمن استضافة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية النسخة الثالثة من البطولة الخليجية لكرة السلة للسيدات 2026، إلى جانب تنظيم قطر لبطولتي الخليج 3×3 تحت 21 سنة وتحت 18 سنة للشباب، واستضافة البحرين لبطولة الخليج 3×3 للشباب تحت 21 سنة، والسعودية لبطولة الخليج في نوفمبر المقبل، فيما تستضيف سلطنة عمان بطولتي الخليج 3×3 للرجال في نوفمبر المقبل، إضافة إلى بطولتي الرجال والسيدات 3×3 العام المقبل.