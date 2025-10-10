الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 4 لمجموعة عمل التحولات في الطاقة ضمن مجموعة العشرين

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التحولات في مجال الطاقة ضمن مجموعة العشرين (G20 ETWG4)، الذي عُقد أمس في جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز الجهود الدولية لتسريع التحول العالمي نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وشمولية.

وشملت المشاركة حضور الفعالية الجانبية حول "خلق الطلب على الوقود المستدام"، والمشاركة في مؤتمر وزراء الطاقة النووية لمجموعة العشرين، بحضور نخبة من الوزراء والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وتعكس هذه المشاركة المكانة المرموقة لدولة الإمارات كدولة فاعلة ومسؤولة في المشهد الدولي، وحرصها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات العالمية للطاقة، انسجاماً مع رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وضمان أمن واستدامة موارد الطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما تأتي هذه المشاركة ترجمةً عملية للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والرامي إلى ضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة بأسعار ميسّرة.

وتبرز من خلال هذه المشاركة جهود دولة الإمارات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وتعزيز الاستثمارات في التقنيات المتقدمة ومشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تأكيداً على التزامها بمخرجات اتفاق الإمارات التاريخي الذي شكّل نقطة تحول محورية في مسار العمل المناخي العالمي.

وتأتي مشاركة الدولة أيضاً انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحوار والشراكة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الوقود المستدام والطاقة النووية السلمية والابتكار في الحلول المستقبلية للطاقة.

وتسعى من خلال ذلك إلى المساهمة في بناء منظومة طاقة عالمية أكثر كفاءة وعدالة، بما يعكس نهج الإمارات القائم على الانفتاح والتعاون وبناء الجسور مع مختلف دول العالم، ترسيخاً لدورها كشريك موثوق في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.