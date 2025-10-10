"الرعاية الأسرية": صحة العقول والقلوب أساس قوة الأوطان

أبوظبي في 10 أكتوبر / وام / أكدت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أن الاهتمام بالصحة النفسية ضرورة أساسية لتعزيز التوازن والاستقرار والرفاه لكل فرد في المجتمع.

وأشارت إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتمكين الأسر وترسيخ وحدة العائلة، إيماناً منها بأن المجتمع لا يكتمل إلا في ظل بيئة آمنة تُشجّع على البوح، وتكسر حاجز الصمت والخوف المرتبط بطلب الدعم النفسي، مضيفة أن طلب المساعدة ليس ضعفاً، بل شجاعة تعبّر عن الوعي والمسؤولية.

وأضافت بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية "بالتعاون مع شركائنا سنكمل مسار تطوير وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية في إطار شامل يُقدّم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال برامج وخدمات متكاملة ومتاحة للجميع، إضافة إلى مبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز الحوار داخل الأسرة وبناء جسور الثقة بين أفرادها، معاً نلتزم بتعزيز الصحة النفسية في مجتمعنا".

ودعت الجميع إلى أن يكونوا شركاء في نشر ثقافة التوازن النفسي، وأن نعمل معاً - مؤسساتٍ وأفراداً - من أجل مجتمعٍ أكثر تفهّماً، وتراحمًا، وصحةً نفسيةً واستقراراً أسرياً، الاهتمام بالصحة النفسية أولوية ومسؤولية على كل فرد من أفراد المجتمع، لكي ننعم بمجتمع متوازن ومتماسك.