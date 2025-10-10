"الإمارات الصحية": الصحة النفسية ركيزة أساسية في منظومة التنمية الشاملة

دبي في 10 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز جودة حياته، وعنصراً محورياً في منظومة التنمية الشاملة التي تمضي دولة الإمارات في ترسيخها بحكمة قيادتها التي جعلت الإنسان في صدارة أولوياتها ومحور سياساتها واستراتيجياتها الوطنية.

وقال في تصريح اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام ، إن الاهتمام بالصحة النفسية يتجاوز حدود العلاج ليشمل الوقاية والتثقيف ورفع مستوى الرفاه النفسي في مختلف مراحل الحياة، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة الريادة التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى أن المؤسسة ماضية في جهودها الرامية إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعمل على توظيف أحدث الحلول الرقمية لتسهيل الوصول إلى الاستشارات والدعم النفسي، فضلاً عن الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز التعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان تكامل الجهود ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

وقال إن الاستثمار في الصحة النفسية الأساس الذي تبنى عليه الأسرة المتماسكة، والمجتمع المنتج، والإنسان القادر على الإبداع والعطاء والمنافسة، وإذا كانت دولة الإمارات قد أرست نهجاً تنموياً يضع الإنسان في قلب خططها واستراتيجياتها، فإن رعاية صحته النفسية تأتي في طليعة الأولويات، لما تمثله من ضمانة لاستدامة التنمية وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف: تواصل المؤسسة التزامها الراسخ بتهيئة بيئة صحية تراعي احتياجات الأفراد النفسية على امتداد مسيرة الحياة، وتوفر لهم الدعم اللازم ليظلوا عناصر مؤثرة في بناء مجتمع أكثر توازناً وازدهاراً.

