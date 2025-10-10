"تنمية المجتمع – أبوظبي" تشارك في معرض جيتكس العالمي

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام / تشارك دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، في أسبوع معرض "جيتكس العالمي للتقنية - دبي 2025"، من 13- 17 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلّط الدائرة من خلال مشاركتها الضوء على حلول اجتماعية مبتكرة تعزز جودة الحياة وتدعم بناء مجتمع متماسك قائم على الشراكة والتمكين، كما تسعى إلى إبراز جهودها في تحويل البيانات والرؤى إلى أدوات عملية تُسهم في رسم سياسات دقيقة تستبق التحديات وتوفر استجابات سريعة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في دمج التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان.

ومن أبرز ما ستعرضه الدائرة في منصتها تحت مظلة حكومة أبوظبي، مشروع لوحة بيانات الرفاهية الاجتماعية، وهي منظومة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين مؤشرات جودة الحياة والبيانات على مستوى المناطق للكشف المبكر عن المخاطر والتحديات، كما تستعرض منصة رؤى دعم الأسرة، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتمكّن من تحديد الأسر الأكثر احتياجاً عبر دمج البيانات الحكومية ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الاجتماعية.

وتنظّم خلال المعرض ورشة تفاعلية لتوضيح آليات دمج البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاع الاجتماعي، إلى جانب عروض تقديمية لمجموعة من المشاريع التي طوّرها طلبة الجامعات ضمن مبادرة "يونيفيت"، الهادفة إلى تمكين الشباب من ابتكار حلول رقمية تدعم التنمية الاجتماعية وتعزز جودة الحياة.

وتؤكد الدائرة أن مشاركتها في الحدث التكنولوجي تُمثّل فرصة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والتقنية، وفتح المجال أمام مبادرات مبتكرة تُحسّن نوعية الحياة وتُعزّز التلاحم المجتمعي، وإبراز التجربة الإماراتية في جعل الذكاء الاصطناعي أداة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.