حديقة أم الإمارات تُعلن عن فعاليات موسم شتاء أبوظبي 2025-2026

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام / أعلنت حديقة أم الإمارات ، عن انطلاق موسم الشتاء الجديد الممتد من أكتوبر الجاري حتى أبريل 2026، والذي يتضمن برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة .

يعود سوق الحديقة، المفضل للعائلات والأصدقاء والزائرين بمختلف أعمارهم، بحلّة جديدة.

كما سيستمتع الزائر بالعروض الحية والأنشطة الترفيهية العائلية ضمن أجواء شتاء أبوظبي المميز .

كما تعود فعالية "سينما الحديقة" المفضلة للزائرين من 17 أكتوبر إلى 31 مارس (باستثناء شهر رمضان الكريم)، لتقدم سلسلة من الأفلام العائلية

وتستمر أنشطة حظيرة الحيوانات هذا الموسم في الحديقة، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بتجربة فريدة تتيح التفاعل مع الحيوانات الأليفة وإطعامها .

وتشهد حديقة أم الإمارات عودة فعالية "باونس"، من أكتوبر الجاري حتى فبراير، لتقديم تجربة القفز الحر .

كما يمكن للزائرين من جميع الأعمار التعرف على التراث العربي وعروض الصقارة الأصيلة من خلال عروض الصقور

وتواصل خلال الموسم الشتوي تقديم مجموعة من البرامج التعليمية المصممة خصيصاً لطلاب المدارس، لكونها واحدة من أبرز الوجهات في أبوظبي التي تمزج بين التعليم والترفيه وسط الطبيعة في حين تتاح لطلاب المرحلة الثانوية فرصة التعرّف على دراسات النظم البيئية والاستدامة وإرث الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة " طيب الله ثراه". كما يحظى الاهتمام بالصحة والعافية بمكانة بارزة هذا الموسم، من خلال شراكة خاصة مع Celestial Karisma، تحت شعار “التعافي في أحضان الطبيعة” .

وتعيد الحديقة فعالياتها الموسمية المفضلة، مثل أنشطة منطقة الألعاب المائية "سبلاش" وباقات حفلات أعياد الميلاد، بالشراكة مع كيدز فاكتوري.

وقالت رشا قبلاوي، المتحدث الرسمي باسم حديقة أم الإمارات، "تماشياً مع عام المجتمع، يسعدنا أن نكمل مسيرة النجاح التي شهدتها الحديقة خلال العام الماضي مع تقديم جدول حافل بالأنشطة والشراكات والفعاليات.