وزارة المالية تستعرض مستجدات التحول الرقمي خلال "جيتكس"

دبي في 10 أكتوبر /وام/ تستعرض وزارة المالية مستجدات مسيرتها في التحول الرقمي الحكومي ومبادراتها وجهودها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز البنية التحتية الرقمية خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي، من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن المشاركة في "جيتكس جلوبال 2025" تأتي امتداداً لالتزام الوزارة بتسريع التحول الرقمي في منظومة المالية العامة، وتبني أحدث التقنيات لتمكين بيئة مالية مرنة، وذكية ومستدامة، لافتاً إلى أن المعرض منصة استراتيجية لاستعراض الإنجازات الرقمية التي ترتكز على الابتكار، وتعزز كفاءة الخدمات.

وأكد أن وزارة المالية تعمل وفق رؤية تستند على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم القرارات المالية، وتعزز الشفافية والإنتاجية، وتسهم في بناء منظومة تنافسية قائمة على المعرفة، وتقديم تجربة متعاملين متميزة ترتكز على الجودة والسرعة.

وأوضح أن "جيتكس" يمثل فرصة مهمة للتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، وبحث فرص التعاون في مجالات التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، بما يعزز جاهزية الوزارة للتعامل مع تحديات المستقبل واستشراف الحلول الاستباقية، مشيراً إلى أن التركيز على تبني أحدث التقنيات ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، و"استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031"، ونحن مستمرون في بناء منظومة مالية رقمية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستدامة المالية.

كما تهدف الوزارة من خلال الحدث العالمي إلى تبادل المعارف والخبرات مع الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع رواد صناعة التكنولوجيا، بما يعزز من جاهزيتها للمستقبل ويواكب طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

