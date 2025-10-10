"دبي للثقافة" تفتح باب المشاركة في المؤتمر الدولي للفنون الرقمية

دبي في 10 أكتوبر /وام/أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فتح باب المشاركة في المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة 2026 (ISEA)، الذي تستضيفه دبي، من 10 إلى 19 أبريل المقبل، بهدف استكشاف آفاق التقاطع بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية، ضمن جهود الهيئة لتعزيز منظومة الإبداع الرقمي في الإمارة.

ويأتي المؤتمر انسجاماً مع إستراتيجية الفنون الرقمية في دبي، التي تسعى إلى تمكين الموهوبين وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال.

ووجهت “دبي للثقافة” الدعوة إلى الفنانين والباحثين وصنّاع المحتوى للمشاركة بأعمالهم المبتكرة في مجالات الرسوم المتحركة والفيديو والوسائط التجريبية والتصوير والعروض التفاعلية والفنون العامة، تحت شعار “الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية”. كما دعت الهيئة الباحثين والممارسين إلى تقديم أوراقهم البحثية والعروض التوضيحية للمشاركة في الحوارات والورش والجلسات النقاشية التي يتضمنها المؤتمر، على أن تُستقبل الطلبات حتى 24 نوفمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني isea-2026.isea-international.org.

وينظم المؤتمر بالتعاون مع جامعة زايد، ويركز على أربعة محاور رئيسية هي، «نسج كوكبات رقمية»، «حوارات بين العوالم»، «مستقبلات بيئية – تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة»، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 200 و500 مبدع من مختلف أنحاء العالم.