"راكز" تستعرض الفرص الاستثمارية برأس الخيمة خلال المنتدى الاقتصادي التركي العربي

رأس الخيمة في 10 أكتوبر / وام / شاركت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" كراع رسمي للمنتدى الاقتصادي التركي العربي بنسخته السادسة عشر والذي عقد في مدينة إسطنبول في إطار التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي العابر للحدود.

وجمع المنتدى نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة ليمثل بذلك منصة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير الحوار الاستثماري بين تركيا والعالم العربي.

وسلطت "راكز" الضوء على جاذبية إمارة رأس الخيمة للاستثمارات التركية، مستعرضة البيئة التنظيمية الميسرة والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، ويأتي هذا في ظل النمو المتسارع في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 18.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 40% مما يعكس الزخم القوي واهتمام الشركات التركية المتزايد بالتوسع نحو دولة الإمارات.

واستعرض رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، في كلمة رئيسية، أبرز ملامح مسيرة التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في رأس الخيمة، متطرقا إلى سهولة تأسيس الأعمال في الإمارة، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات، والدور الاستراتيجي الذي تؤديه رأس الخيمة كنقطة انطلاق مثالية للشركات التركية الراغبة في التوسع عالميا.

وقال “شكلت النسخة ال16 من المنتدى الاقتصادي التركي العربي منصة قيمة لمد جسور التعاون الاقتصادي بين تركيا والعالم العربي وتواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال وبنيتها التحتية الحديثة وشبكتها اللوجستية الإستراتيجية، ويسرنا دعم الشركات في رحلتها نحو النمو ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات التركية ضمن منظومة عملنا المتنامية”.

وتعد تركيا من الأسواق الرئيسية ضمن شبكة "راكز" الاستثمارية، حيث تحتضن المنطقة الاقتصادية أكثر من 470 شركة تركية تنشط في مجالات متنوعة تشمل الاستشارات والتجارة العامة والتجارة الإلكترونية ومواد البناء والكيماويات والتصنيع.

ونفذ وفد "راكز" جولة ترويجية خاصة في اليوم التالي للمنتدى، التقى خلالها بعدد من المستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في تركيا مثل مواد البناء والكيماويات وتجارة الأغذية والمعدات الميكانيكية والهندسية والمنسوجات الجاهزة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن والوقود المعدني والنفط ومنتجات التقطير، وناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلية، بما يعزز فرص الشراكة ويؤكد التوجه المشترك نحو إقامة علاقات استثمارية طويلة الأمد بين تركيا وإمارة رأس الخيمة.