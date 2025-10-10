ثقافة وسياحة أبوظبي تعلن عن إطلاق "فريز أبوظبي"

أبوظبي في 10 أكتوبر / وام / أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن شراكتها مع فريز لتحويل معرض "فن أبوظبي" ليصبح "فريز أبوظبي"، في خطوة تمثل فصلاً جديداً في دور الإمارة على الساحة الفنية العالمية.

وشكّل معرض "فن أبوظبي"على مدى سبعة عشر عاماً، ركناً أساسياً في المشهد الثقافي الإقليمي، وأصبح محطة بارزة على الأجندة الفنية في المنطقة، واستمد مكانته من منظومة متكاملة من المتاحف العالمية، وبرامج الإقامة الفنية، والمؤسسات الثقافية الراسخة التي ترعى المواهب وتدعم الفنانين الناشئين، وقد أسهم ذلك في ترسيخ سمعته كمحفل موثوق يجذب قاعدة دولية من المقتنين تعكس روح أبوظبي العالمية ومكانتها المرموقة.

ويأتي تطوير المعرض ليصبح "فريز أبوظبي" امتداداً لهذا الإرث، وتجسيداً للرؤية الثقافية طويلة المدى للإمارة، مع توسيع نطاق المعرض عبر شبكات فريز الدولية وخبرتها في هذا المجال.

وسيواصل المعرض، في صيغته الجديدة، دوره المحوري في الحياة الثقافية للعاصمة، مع الحفاظ على نهجه القائم على الاكتشاف والحوار والانفتاح على وجهات النظر العالمية.

وتمثل الشراكة أول مبادرة رئيسية ضمن التعاون الجديد مع فريز، وتعكس طموحاً مشتركاً لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للثقافة والإبداع، فيما تمنح فريز موقعاً متميزاً ضمن أكثر النظم الفنية رسوخاً في منطقة الخليج العربي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، "على مدى ما يقرب من عقدين، عكس معرض فن أبوظبي رؤيتنا للثقافة كمنصة للحوار والتواصل والإبداع، مدعوماً بمنظومة نابضة بالحياة من المتاحف وبرامج الإقامة والمؤسسات التي ترعى الفنانين المخضرمين والناشئين على حد سواء، ويأتي إطلاق فريز أبوظبي كتطور طبيعي لهذه المسيرة، إذ ينطلق من منجزات فن أبوظبي ليحملها إلى الساحة العالمية، مؤكداً مكانة الإمارة كعاصمة ثقافية، ومقدماً في الوقت نفسه لفريز بوابة فريدة إلى المنطقة. معاً، نؤسس لمعرض يتمتع بحضور دولي واسع وجذور راسخة في قيم ومقومات أبوظبي الثقافية".

وقال سيمون فوكس، الرئيس التنفيذي لفريز، "نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لإطلاق فريز أبوظبي، إن القيادة الثقافية التي تتمتع بها الإمارة، وما تمتلكه من متاحف ومؤسسات عالمية المستوى، إلى جانب التزامها الراسخ بالفنون، تشكل قاعدة صلبة لهذا التعاون، وبالاستفادة من شبكة فريز العالمية، يمكننا تعزيز إنجازات أبوظبي وفتح آفاق جديدة للاكتشاف، وتسليط الضوء على الممارسات الفنية في المنطقة، وتشكيل منصة حوار وتبادل فني عالمي".

وسيقدم معرض "فريز أبوظبي" نهجاً فريداً يواكب أسلوب فريز العالمي، من خلال إبراز الممارسات الفنية المعاصرة، وتسليط الضوء على المشاريع التي يقودها الفنانون، وتوفير مساحة للتفاعل بين المنطقة والمشهد الفني الدولي. وتوفر أبوظبي، بما تمتلكه من منظومة ثقافية لا نظير لها، السياق الأمثل لهذا التعاون، وسيسلط تركيز المعرض المشترك على الاكتشاف والحوار الضوء على قوة المشهد الثقافي للإمارة، ويعزز موقعه على الخريطة الفنية العالمية.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الافتتاحية من "فريز أبوظبي" في نوفمبر 2026 في منارة السعديات، بمشاركة نخبة من أبرز صالات العرض من الشرق الأوسط والعالم.

وستواصل "دويتشه بنك"، الشريك العالمي الرئيسي لفريز، دعمها الطويل الأمد للمعرض، في امتدادٍ لتعاونها مع جميع معارض فريز حول العالم.

أما نسخة عام 2025 من "فن أبوظبي" فستقام وفق صيغتها الحالية كما هو مخطط، على أن تبدأ مرحلة التحول إلى "فريز أبوظبي" مع نسخة عام 2026، بما يضمن استمرارية المشاركة من قِبل صالات العرض والجمهور هذا العام، والتحضير لمرحلة جديدة في مسيرة المعرض.