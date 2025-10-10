إطلاق هاكاثون الشارقة الرقمي  في "جيتكس "

الشارقة في 10 أكتوبر/ وام / تنظم كل من دائرة الشارقة الرقمية، ومركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس شباب الشارقة ضمن فعاليات جناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025 ، في مركز دبي التجاري العالمي، فعالية "هاكاثون الشارقة الرقمي" كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الابتكار الحكومي واستشراف المستقبل الرقمي للإمارة.

ويهدف الهاكاثون إلى تعزيز القدرات الشبابية وتمكين الكوادر الوطنية في حكومة الشارقة، إضافة إلى تحفيز المشاركين على بناء حلول تقنية قابلة للتطبيق تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة انسجامًا مع رؤية الإمارات 2031 واستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي ويُعد الهاكاثون ماراثونًا فكريًا وتقنيًا مكثفًا يجمع بين شباب مؤسسة ربع قرن وموظفي حكومة الشارقة حتى يجتمعوا معاً لتطوير حلول مبتكرة في مجالات البنية التحتية الذكية باستخدام منهجيات حديثة مثل التفكير التصميمي والابتكار المفتوح.

ويركز الهاكاثون على أربعة محاور رئيسية تشمل إدارة المرور الذكية للحد من الازدحام وتحسين تجربة التنقل اليومي في الشارقة والصيانة التنبؤية للمرافق من خلال التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها وكفاءة الطاقة في المباني والمنشآت عبر استخدام أنظمة ذكية لترشيد الاستهلاك والخدمات الحكومية الرقمية التفاعلية لتقديم تجربة سلسة للمستخدمين، وسيشارك في الفعالية نخبة من الموجهين والخبراء التقنيين لتوجيه الفرق المشاركة في مختلف مراحل الهاكاثون بدءًا من توليد الأفكار وتصميم النماذج الأولية وحتى عرض الحلول النهائية أمام لجنة التحكيم.

كما تتضمن الفعالية عقد جلسات تفاعلية حول أدوات الذكاء الاصطناعي وعمل العروض التقديمية الناجحة وورشًا في التفكير التصميمي والنمذجة الأولية .