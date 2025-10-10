"أبوظبي للإسكان" تطلق "إبداء الاهتمام" عبر تطبيق "إسكان أبوظبي"

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة "إبداء الاهتمام" عبر تطبيق "إسكان أبوظبي"، وهي خدمة رقمية بالكامل تتيح للمواطنين المؤهلين استعراض جميع المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية وإبداء الاهتمام بالمشروع الأنسب لهم، وفق عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، تاريخ الإنجاز، مساحة الوحدة السكنية، وغيرها.

وأدرجت الهيئة جميع المشاريع السكنية المتوفرة في محفظتها الإسكانية على التطبيق لتكون متاحة أمام المواطنين المؤهلين للاستفادة من هذه الخدمة.

وستتم دعوة المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة وإشعارات من خلال التطبيق لاستعراض المشاريع التي يمكنهم إبداء الاهتمام فيها، حسب الملاءمة المالية لكل مستفيد، مع منحهم مدة زمنية كافية للمقارنة بين المشاريع والتنسيق مع ذويهم قبل فتح المجال لإبداء اهتمامهم بالمشروع المناسب لهم.

وقال سعادة حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان إن إطلاق هذه الخدمة جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التقارب الاجتماعي، حيث تم تصميمها لتطوير آلية تخصيص المساكن الحكومية بالكامل وتمنح المواطن تجربة جديدة كاملة الحرية في اختيار الموقع الجغرافي والوحدة السكنية التي يفضلها داخل المشروع.

وأضاف المهيري أن الهيئة ستعرض نحو 28 ألف وحدة سكنية في 15 مشروعا قيد التطوير بمختلف أنحاء الإمارة أمام المستفيدين لإبداء الاهتمام بالمشروع الملائم لهم في المرحلة الأولى، مع إتاحة فرصة اختيار المسكن وحجزه على الخارطة عند جاهزية تفاصيل المشروع الذي اختاروه.

كما ستقوم الهيئة أو المطور العقاري بدعوة المواطنين الذين أبدوا اهتمامهم للاطلاع على تصاميم المشروع، واختيار المسكن الملائم، وإتمام إجراءات التخصيص قبل اكتمال المشروع، ما يمكّن المواطنين من متابعة حالة مسكنهم وتاريخ إنجازه والتخطيط لمستقبلهم بناءً على اختياراتهم المسبقة.

وأوضح المهيري أن المرحلة الأولى من الخدمة تستهدف المواطنين الذين لديهم طلبات قروض شراء مسكن أو قروض شراء مسكن آجلة السداد، حيث يمكنهم الاطلاع على المشاريع السكنية الحكومية والمشاريع المطورة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تشمل الخدمة المؤهلين للحصول على منحة مسكن، الذين يمكنهم استعراض المشاريع الحكومية فقط.

وأضاف أن الهيئة ستتيح للمواطنين المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية، إلى جانب المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية لا تتوفر فيها البنية التحتية ولديهم طلبات قروض بناء قيد الإجراء، فرصة تغيير خدمتهم إلى قرض شراء مسكن جاهز أو منحة مسكن وفق المنفعة المستحقة، وتمكينهم من إبداء الاهتمام بالمشاريع المعروضة إذا رغبوا بذلك.

وأشار المهيري إلى أن الهيئة عملت على تأهيل المواطنين ذوي الطلبات الفعالة بناءً على أقدمية الطلبات والحالة الاجتماعية والسكنية، بما في ذلك عدد أفراد الأسرة والوضع السكني للمستفيد، موضحًا أنه سيتم لاحقًا عرض مشاريع مستقبلية وتأهيل مزيد من المواطنين حسب استحقاقهم للخدمة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية قد تتيح للمواطنين الحاصلين على منح أراضي سكنية، والذين لديهم موافقات قروض بناء ولم يباشروا أعمال البناء، فرصة تغيير الخدمة إلى قرض شراء مسكن جاهز، وذلك بعد الانتهاء من معالجة طلبات المساكن الحالية.

وشدد المهيري على ضرورة التأني في الاختيار والتنسيق المسبق مع الأقارب المؤهلين لاختيار المشروع المناسب بهدف الحصول على مساكن متجاورة ضمن نفس المشروع، موضحًا أن الهيئة ستمنح المواطنين الوقت الكافي لاستعراض المشاريع قبل فتح باب إبداء الاهتمام عبر التطبيق، على أن يبدأ التنفيذ في منطقة العين أولًا، ثم في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة لاحقًا.

ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية هيئة أبوظبي للإسكان في التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل رحلة المتعامل، بدءًا من الاستحقاق وحتى استلام المسكن، ويعكس جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات، تبسيط الخدمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الخيارات وتقليل مدة الانتظار للحصول على المساكن.