طقس الغد صحو غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية،وسرعتها / 10 إلى 25/ تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً خاصةُ مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13، والمد الثاني عند الساعة 04:54، والجزر الأول عند 08:43، والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً خاصةُ مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:28، والجزر الأول عند الساعة 18:29، والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 27 85 40

دبي 37 28 85 35

الشارقة 36 24 85 35

عجمان 35 27 90 35

أم القيوين 36 25 85 40

رأس الخيمة 36 24 80 30

الفجيرة 32 28 85 30

العـين 37 25 85 30

ليوا 39 23 85 25

الرويس 34 24 80 40

السلع 34 24 80 35

دلـمـا 33 27 85 45

طنب الكبرى / لصغرى 33 26 70 55

أبو موسى 33 26 75 55