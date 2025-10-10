وفد "الأعلى للأمومة والطفولة" يشارك في جلسة حوارية بـ"إكسبو أوساكا" ويزور عددا من الأجنحة الدولية

أوساكا في 10 أكتوبر / وام / شارك وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في جلسة حوارية عقدها جناح دولة الإمارات في “إكسبو 2025 أوساكا”.

كما زار الوفد عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، وذلك في إطار برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى اليابان بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وعقدت الجلسة الحوارية تحت عنوان "حوار مع الجيل القادم من الحالمين" بحضور عبدالله بدر العلي رئيس الوفد، وشارك فيها سعيد أحمد الرميثي رئيس مجلس شباب الإمارات للزراعة وسفير اليونيسف للتغير المناخي والبيئة في COP28، ومريم بنت حسن الغافري عضو البرلمان الإماراتي للطفل ورئيس لجنة شؤون البيئة والاستدامة وسفيرة اليونيسف للتغير المناخي والبيئة في COP28، والمخترع الإماراتي علي بن حميد اللوغاني عضو البرلمان الإماراتي للطفل ومقرر لجنة شؤون البيئة والاستدامة.

وأدارت الجلسة الحوارية حمدة العتيبة (16 عاماً) سفيرة الاستدامة لدى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، حيث قدمت في البداية نبذة تعريفية باللغة اليابانية للحضور حول الأطفال واليافعين في دولة الإمارات والمشاركين في الجلسة.

وفي مستهل الجلسة تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "أطفال من الإمارات" تضمن عدداً من النماذج الملهمة لأطفال ويافعين من دولة الإمارات نفذوا مشاريع وابتكارات وحققوا إنجازات لافتة، منها دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

واستعرض المشاركون في الجلسة الحوارية تجربتهم في مجال الاستدامة ومشاريعهم المبتكرة في هذا الصدد، مؤكدين أن القيادة الرشيدة هي الدافع الأكبر وراء نجاح الشباب في دولة الإمارات، وهي من تمنحهم الحافز للتميز وتحويل أحلامهم إلى مشاريع مؤثرة في المجتمع.

وتطرقوا إلى رؤيتهم حول أهمية عدم ربط دخول الشباب إلى مجال الابتكار والاختراعات بعمر معين، حيث أكدوا أن دولة الإمارات ومؤسساتها المختلفة، ومنها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، توفر للأطفال واليافعين المناخ الأمثل لإطلاق العنان لأفكارهم الخلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس.

كما استعرضوا دور البرلمان الإماراتي للطفل في إثراء مهاراتهم وتنمية قدراتهم ومنحهم الفرصة لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى استشراف المستقبل والتخطيط من أجل أداء دور فاعل في مسيرة تنمية الدولة وتطورها في مختلف القطاعات.

وأعربوا في ختام الجلسة الحوارية عن سعادتهم بالتواجد في إكسبو أوساكا، مؤكدين أن أجيال المستقبل يجب أن تتطلع دائماً إلى العمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

وعقب الجلسة الحوارية، استقبلت مريم المعمري رئيسة مكتب إكسبو الإمارات وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مقر جناح الدولة بإكسبو 2025 أوساكا، حيث أشادت بمشاركتهم المتميزة في هذا المحفل العالمي وحرصهم على تقديم صورة مشرفة ومميزة لأطفال الإمارات وما يحظون به من رعاية وتمكين من قيادة الدولة الرشيدة.

كما زار الوفد جناح المملكة العربية السعودية الذي يعرض رؤية المملكة 2030 في مجالات دعم الأسرة والطفل والتعليم ويسلط الضوء أيضا على استعدادات المملكة لاستضافة الدورة المقبلة من معرض إكسبو العالمي، وكذلك جناح أستراليا الذي يقدم مبادرات متقدمة في مجال الاستدامة البيئية والتعليم الإبداعي والتنمية المستدامة من منظور جغرافي، وجناح ألمانيا الذي يركز على الاقتصاد البيئي المستدام والتجارب التربوية الحديثة ودمج التكنولوجيا في التعليم ، إلى جانب مجتمعات المستقبل.

وفي ختام الزيارة، عبر أعضاء وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، مؤكدين أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تخدم الأم والطفل، وتعزز مكانتها الدولية كدولة رائدة في العمل الإنساني والاجتماعي.

وأشاروا إلى أن إكسبو أوساكا قدم فعاليات متنوعة وثرية جسدت أهمية الاهتمام بالمرأة والطفل باعتبارها مسؤولية عالمية مشتركة، مؤكدين أن دولة الإمارات ستظل في مقدمة الدول الساعية لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل.