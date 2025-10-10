تعاون أكاديمي بين جامعتي الشارقة و علوم الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية

الشارقة في 10 اكتوبر/ وام / بحث الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، خلال لقائه وفدا أكاديميا من جامعة علوم الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية برئاسة البروفيسور هو جون، رئيس الجامعة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين في إطار سعي الجامعة لتعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة عالميًا.

وتُعد جامعة علوم الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية والتي تقع بمقاطعة سيتشوان واحدة من أبرز الجامعات الصينية المتخصصة في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات حيث تتمتع بسمعة أكاديمية وبحثية متميزة على المستوى الدولي.

و قدم مدير جامعة الشارقة نبذة تعريفية شاملة عن الجامعة وما تضمه من كليات وما تطرحه من برامج أكاديمية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بجانب تقدمها الملحوظ في التصنيفات العالمية المختلفة، فضلًا عن أعداد الطلبة والخريجين.

واستعرض مسيرة التطور التي شهدتها جامعة الشارقة منذ تأسيسها عام 1997، موضحًا أن هذا التطور شمل المستوى الأفقي من خلال التوسع في عدد الكليات والبرامج الأكاديمية وإنشاء المعاهد البحثية وما تضمه من مراكز للتميز ومجموعات بحثية متخصصة إلى جانب التطور الرأسي الذي تمثل في تحسين جودة البحوث العلمية من خلال بنية تحتية متطورة تساند منظومة البحث العلمي بالإضافة إلى مواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل وبناء جسور التعاون مع المجتمع، مؤكدًا أن جامعة الشارقة باتت جامعة شاملة ومتكاملة تغطي مختلف التخصصات.

وناقش الجانبان إمكانيات التعاون المستقبلي في عدة مجالات إستراتيجية تشمل طرح برامج أكاديمية مشتركة ومنح درجات علمية مزدوجة إضافة إلى تفعيل برامج تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بين الجامعتين فضلًا عن التعاون في مجال البحوث العلمية المشتركة التي تخدم الأولويات البحثية لكلا المؤسستين.