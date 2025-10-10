اقتصادية رأس الخيمة تطلق النسخة الثالثة من ملتقى رواد الأعمال

رأس الخيمة في 10 أكتوبر/ وام/ أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة النسخة الثالثة من ملتقى رواد الأعمال وذلك برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة.

وشهد الملتقى حضور سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من المدراء والمسؤولين في الجهات الحكومية والإعلاميين ورواد الأعمال.

يأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز التنوع الاقتصادي انسجاما مع إستراتيجية الإمارة الرامية إلى بناء بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

شمل الحدث محورين رئيسيين: الأول، جلسات وورش عمل قدمتها عشر شركات محلية وعالمية، تناولت أحدث التقنيات في التسويق والخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني والثاني: لقاءات مباشرة بين رواد الأعمال والشركات لعرض الخدمات وتوسيع آفاق التعاون وبحث فرص الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وشهد الملتقى حضور جمع غفير من الزوار والمشاركين من الشركات الناشئة والصغير والمتوسطة من مختلف القطاعات التجارية الحيوية .

وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة أن الملتقى يمثل منصة إستراتيجية لدعم رواد الأعمال، مشيرة إلى أن تصميم نسخة هذا العام جاء بعد دراسة احتياجاتهم بالتعاون مع الشركاء بهدف تعزيز الابتكار والشراكات التجارية بما يواكب رؤية رأس الخيمة الاقتصادية.