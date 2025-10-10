إقامة دبي تعرض حلولاً رقمية مبتكرة في "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 10 أكتوبر/ وام / تشارك الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في معرض “جيتكس جلوبال 2025”، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري .

وتعرض إقامة دبي ضمن جناحها مجموعة من المشاريع الرقمية المبتكرة، تشمل “السجادة الحمراء” لتجربة عبور ذكية تعتمد على بصمة الوجه، و”مرصد البصمة الرقمية” لتحليل البيانات العامة ووسائل التواصل عبر الذكاء الاصطناعي، و”منصة 04” كقناة موحدة للملاحظات والمقترحات والشكاوى، و”منصة سلامة” للدعم الذكي متعدد القنوات، و”رادار الذكاء الاصطناعي (GDRFAI Radar)” لاستشراف التقنيات الناشئة.

كما تشمل المشاريع “الإقامة الذهبية” لجذب الكفاءات والمواهب، و”المنصة التفاعلية للوعي السيبراني” لتعزيز ثقافة الأمن الرقمي، و”لوحة استشعار المستقبل” لرصد الاتجاهات العالمية، و”مسرّعات المشاريع المستقبلية” التي تبرز رحلة التحول الرقمي من الوثائق التقليدية إلى الهوية الرقمية العالمية.

وتسلّط المشاركة الضوء أيضًا على التكامل الحكومي الذي يعكس التعاون مع أكثر من 35 جهة حكومية و19 شريكًا من القطاع الخاص، وتشمل كذلك “المنصة الرقمية” لتقديم خدمات الإقامة والتأشيرات عبر الموقع الإلكتروني، و”العصر الرقمي” كتطبيق موحد للمواطنين والمقيمين والزائرين، و”منصة الأحوال الشخصية والجوازات” التي توفر خدمات رقمية متكاملة في هذا المجال. وأوضح العقيد خبير خالد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرقمية، أن المشاركة تركز على مشاريع ناضجة أثبتت أثرها التشغيلي، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تجريبية إلى منظومة تشغيلية تعزز جودة الخدمات وترسخ مكانة دبي كأذكى مدينة في العالم.