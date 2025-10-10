"قضاء أبوظبي" تنجز 778 ألف طلب رقمي خلال 6 أشهر

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إنجاز أكثر من 778 ألف طلب إلكتروني خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في منظومة التقاضي في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة وسرعة الإجراءات القضائية تحقيقاً لمستهدفات الخطة الإستراتيجية 2024–2026.

وحققت دائرة القضاء نقلة نوعية على مستوى الخدمات التقنية بإنجاز 778 ألفا و712 طلباً إلكترونياً، و333 ألف معاملة مصادق عليها رقمياً، فيما تجاوز عدد الجلسات المرئية 295 ألف جلسة، ما يجسد التوسع في منظومة التقاضي عن بُعد وتقديم الخدمات العدلية الرقمية.