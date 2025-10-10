موانئ دبي العالمية و"طشقند انڤيست" تطوران محطة لوجستية متعددة الأنماط في أوزبكستان

دبي في 10 أكتوبر/ وام/ أسست مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مشروعًا مشتركًا مع شركة طشقند انڤيست الاستثمارية، التابعة لإدارة مدينة طشقند، لتطوير وإدارة محطة لوجستية متطورة متعددة الأنماط بالقرب من العاصمة الأوزبكية.

وتمثل هذه الشراكة خطوةً مهمةً في تطوير البنية التحتية اللوجستية لأوزبكستان وطموحاتها في أن تصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا. وستعزز المحطة الجديدة في "منطقة يانجي اڤلود الصناعية الخاصة"، الواقعة في منطقة يانجي هايوت بمدينة طشقند، الربط والكفاءة وتسهيل الأعمال التجارية عبر آسيا الوسطى، مما يُسهم في تنويع اقتصاد أوزبكستان ودعم نموها الصناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستساهم شركة طشقند انڤيست الاستثمارية بنسبة 15% من رأس مال المشروع المشترك، بينما ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية نسبة 85%.

ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع أكثر من 288 مليون دولار أمريكي موزعة على ثلاث مراحل.

وستشرف شركة المشروع المشترك، "دي بي ورلد طشقند"، على تطوير مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية على موقع يغطي حوالي 82 هكتارًا داخل المنطقة الصناعية الخاصة.

وبمجرد تشغيله بالكامل، ستتضمن محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط ميناءً جافًا متصلًا بالسكك الحديدية للحاويات والبضائع المغطاة، ومناطق التخليص الجمركي، ومناطق تخزين للمركبات، ومواقف للشاحنات، ومستودعات متقدمة، ومراكز توزيع متخصصة مصممة لتسريع تدفق البضائع عبر سلاسل التوريد من خلال تقليل وقت التخزين.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة سكة حديدية بسعة 150,000 حاوية نمطية سنويًا، ومجمع مستودعات بمساحة 63,000 متر مربع مع نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، ومن المخطط إضافة 163,000 متر مربع من سعة التخزين في المراحل اللاحقة عند الحاجة.

وستُدعم المحطة بمحطة سكة حديدية مخصصة للشحن، مما يُسرّع مناولة وتسليم البضائع، ويُساعد في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية.

وسيتمتع المركز بإمكانية الوصول المباشر إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية في أوزبكستان، والطرق السريعة الرئيسية، ومطار طشقند الدولي، مما يُتيح نقلًا فعالًا ومتعدد الأنماط للبضائع يشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والخطوط الجوية.

ويقع المشروع ضمن منطقة صناعية خاصة، ويستفيد أيضًا من حوافز جمركية وضريبية، مما يضمن التكامل بين العمليات اللوجستية، والتصنيع، والتعامل مع الصادرات.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن هذه الشراكة تمثل التزامنا بدعم رؤية أوزبكستان في أن تصبح مركزًا لوجستيًا وتجاريًا رئيسيًا في آسيا الوسطى، وستوفر محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط بنية تحتية عالمية المستوى وقدرات لوجستية ذكية للمنطقة، مما يُحسّن كفاءة سلاسل التوريد ويدعم الأعمال التجارية في مختلف القطاعات.

من جانبه، قال شوكت عمرزاكوف، عمدة طشقند، إن هذه الاتفاقية تُطلق مرحلة تطوير مركز للنقل والخدمات اللوجستية، مما سيعزز بشكل بارز إمكانات العاصمة في الإنتاج والتصدير، وستتيح الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تتمتع بخبرات عالمية معروفة في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، فرصةً لإدخال التقنيات الحديثة إلى طشقند وجذب كبار المستثمرين، وبفضل بنيتها التحتية عالمية المستوى، ستصبح طشقند أكثر ملاءمةً لتلبية متطلبات الشركات المحلية والعالمية. وستكون محطة طشقند حلقة وصل حيوية بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا، مما يُسهّل حركة البضائع بكفاءة عبر شبكة "دي بي ورلد".