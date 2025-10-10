إنطلاق أعمال الكونغرس الأوروبي العربي الطبي في أبوظبي

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ إنطلق اليوم الحفل الرسمي للنسخة الثانية من الكونغرس الأوروبي العربي الطبي ، بتنظيم مشترك بين هيئة زايد لأصحاب الهمم ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وبالشراكة مع جمعية الإمارات الطبية والجمعية الطبية الأوروبية .

و يأتي إنعقاد الكونغرس هذا العام في مقر مركز أبوظبي للطاقة، من 9 إلى 11 أكتوبر ، تحت شعار "الحلول التطبيقية في طب التأهيل وعلم النفس"، وذلك تزامنًا مع الإحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام .

وقد عقدت اليوم الجلسة الإفتتاحية لأعمال الكونغرس الذي نظم أمس جلسات نقاشية متخصصة .

ويشارك في هذا الحدث أكثر من 800 متخصص من 30 دولة، ونحو 60 متحدثًا دوليًا، إلى جانب تقديم 30 ورقة بحثية معتمدة، في حدث علمي عالمي يجمع نخبة من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الرعاية الصحية والباحثين من أوروبا والعالم العربي.

ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصحة النفسية وإعادة التأهيل والرعاية الشاملة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمنصة علمية رفيعة تربط العالم العربي بأوروبا في المجال الطبي، وتُسهم في تطوير منظومات الرعاية النفسية والجسدية والإبتكار في الممارسات السريرية.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،خلال الحفل الرسمي إن انعقاد الكونغرس يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية ليؤكد إلتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية وتحقيق التوازن بين الجسد والعقل في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد أن الرعاية النفسية والتأهيل الطبي لا ينفصلان عن رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يتمتع بالرفاه وجودة الحياة.

وأضاف أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث الدولي الكبير يجسد مكانتها كمركز رائد في تبادل المعرفة والبحث العلمي، ودورها الفاعل في تطوير حلول تطبيقية مبتكرة في مجالات الصحة النفسية وإعادة التأهيل ، مما يعكس إيماننا العميق بأهمية الإستثمار في الإنسان كأصلٍ وغايةٍ للتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين الخبراء من أوروبا والعالم العربي لبناء منظومات طبية أكثر شمولاً وإنسانية.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن إنعقاد الحدث يجسد إلتزام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ببناء مجتمع صحي شامل يضع رفاه الإنسان في صميم أولوياته، ويعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث العلمي والإبتكار.

وقال إن توصيات المؤتمر السابق كانت منارة إسترشادية لنا ، حيث جعلنا من البحث العلمي والإبتكار محورًا أساسيًا في إستراتيجية الهيئة، بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية مثل مركز باحثي الإمارات والجمعية الطبية الأوروبية، لتطوير حلول تقنية متقدمة في مجالات الذكاء الإصطناعي، والروبوتات الطبية، وبرامج الكشف المبكر والتأهيل الذكي، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز إستقلاليتهم .

وأشار إلى أن الهيئة طبّقت توصيات النسخة السابقة عمليًا عبر برامج نوعية في التأهيل الذكي والتعليم الطبي المستمر وتوسيع الشراكات البحثية والطبية، موضحًا أن إحدى أبرز النتائج كانت إطلاق جائزة "قاموس علم النفس للبحث العلمي" ضمن مشروع القاموس الإماراتي الروسي، الذي نُفّذ بالشراكة مع جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، مؤكدًا أن الفائزين بالجائزة سيُعلن عنهم في ختام المؤتمر.

وأكد الدكتور فواز حبّال، الأمين العام للمركز وعضو مجلس الأمناء، أن الكونغرس يمثل منصة علمية فريدة تسعى إلى توظيف نتائج البحث العلمي في خدمة الإنسان والمجتمع، مشيرًا إلى أن تركيز فعاليات النسخة الثانية على طب التأهيل وعلم النفس، يجسد توجهات المركز نحو تعزيز دور المعرفة والابتكار في تطوير الأنظمة الصحية.

ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 15 جلسة علمية متخصصة تستعرض أحدث التطورات في الطب النفسي وعلوم الأعصاب وإعادة التأهيل، مع التركيز على بروتوكولات العلاج المعرفي والسلوكي، والإبتكارات في علاج الإكتئاب واضطرابات القلق، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في برامج التعافي، وتقديم نماذج علاجية مخصصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم.

ويؤكد المنظمون أن استضافة الحدث تكرّس مكانة أبوظبي كمنصة دولية لإطلاق المعرفة الطبية، ومركز إقليمي لبحث الحلول التطبيقية في علم النفس وطب التأهيل، بما يعزز الأثر العلمي والإنساني لدولة الإمارات على مستوى العالم، ويجسد رؤيتها في تمكين أصحاب الهمم وضمان جودة حياتهم ودمجهم المجتمعي الكامل.

وأكد مسؤولون في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات ( وام ) ، معالي الدكتور أشرف الشيحي وزير البحث العلمي السابق بجمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور فيكتور كوكشاروف رئيس جامعة يورال الفيدرالية بجمهورية روسيا الاتحادية، والدكتور عمار حميد البنا مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، والدكتور فواز حبال الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، ونسيبة الحمادي، رئيس مركز التشخيص الكامل – الظفرة بهيئة زايد لأصحاب الهمم، أهمية الكونغرس الأوروبي العربي الطبي في دعم البحث العلمي والإبتكار وأهميته أيضاً في تطوير منظومة التأهيل والعلاج المتكامل لأصحاب الهمم .