إطلاق النسخة الأولى من "بطولة المحارب العربي" في الفجيرة

الفجيرة في 10 أكتوبر/ وام/ أعلن مركز الفجيرة للمغامرات بالتعاون مع وزارة الرياضة عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة المحارب العربي في 25 أكتوبر الجاري ضمن الموسم الرياضي 2025-2026 و تقام بحديقة الفجيرة للمغامرات .

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 1200 متسابق من الجنسين يمثلون الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر إلى جانب 20 من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، بينهم بطلتان من الولايات المتحدة وثلاثة أبطال من أوروبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في بحضور مركز الفجيرة للمغامرات عمرو زين الدين، ومديرة التسويق والفعاليات غاية البلغوني، والشريك المؤسس للبطولة دانكن ديوز، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وأوضح زين الدين أن البطولة تتضمن ثلاث فئات: "المحارب" للمحترفين لمسافة (2.5 كم) و"الشبل" للأطفال من 5 إلى 12 سنة (1 كم)، والفئة المفتوحة لجميع الأعمار (5 كم)، لافتا إلى السباق يتضمن 10 حواجز تحاكي بيئات طبيعية متنوعة وتتطلب مهارات مثل الجري والتسلق والقفز والزحف.

وأكد أن السباق، الذي ينطلق في تمام الساعة الـ 7:30 صباحا، يركز على تعزيز الروح الرياضية والعمل الجماعي دون الاعتماد على الزمن كعنصر أساسي للفوز، مشيرا إلى أن البطولة تحظى بدعم واسع من جهات وشركات متخصصة، متوقعا إقبالا جماهيريا كبيرا كونها أول سباق حواجز يفتتح الموسم الرياضي في الإمارات.

ولفت إلى أن البطولة تمثل نموذجا متطورا من سباقات التحدي وفق أعلى المعايير الدولية.