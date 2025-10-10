"اللجنة الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية" تعتمد أدلة فنية بحرية

أبوظبي في 10 أكتوبر /وام/ اعتمدت اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، أدلة ومعايير فنية بحرية متخصصة لتنظيم الأنشطة البحرية وتعزيز جودة البنية التحتية البحرية وسلامة أنشطتها.

وجاء في بيان صادر اليوم، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الدوري الأخير، عددا من الوثائق الفنية الجديدة التي تم إعدادها من قبل مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع أبوظبي البحرية وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، ومنها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومجموعة موانئ أبوظبي، وقيادة الحرس الوطني وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

وهدف الاجتماع إلى تنظيم الأنشطة البحرية في الإمارة والارتقاء بمستويات السلامة والجودة ضمن هذا القطاع الحيوي، وذلك بما يدعم الأهداف الإستراتيجية لحكومة أبوظبي في مجال الاستدامة والابتكار وجودة الحياة في إطار من التكامل لضمان تطبيق المعايير بفعالية على أرض الواقع.

وتم خلال الاجتماع الذي نظمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عرض خمسة أدلة فنية متخصصة تم تطويرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية، لتشكل مرجعاً تنظيمياً وتشغيلياً يعزز من كفاءة العمل في المشاريع والأنشطة البحرية، متضمنة دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات الممارسات الآمنة للأنشطة والعمليات البحرية، الذي يركز على تعزيز السلامة في مياه أبوظبي من خلال تمكين الشركات البحرية من تنفيذ عملياتها التشغيلية وفق معايير واضحة بأمان وفعالية.

ويشمل الدليل متطلبات الترخيص التجاري وتصاريح التشغيل، مع تقديم إرشادات عملية للسلامة لمجموعة واسعة من الأنشطة مثل الترفيه البحري وإدارة السفن والرسو وتزويد السفن بالوقود والغوص والإنقاذ وإزالة الحطام والمسوحات الهيدروغرافية.

كما تم استعراض دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات التشغيل الآمن للنقل المائي العام، الذي يهدف إلى ضمان التشغيل الآمن والمستدام لوسائل النقل المائي العام ومحطاتها من خلال تحديد الحد الأدنى من معايير السلامة ومتطلبات الترخيص وإرشادات للمشغلين والأطقم البحرية، ويشكل مرجعاً للمؤسسات والجهات المنظمة والمشغلة لضمان سلامة الركاب وحماية البيئة البحرية. وناقشت اللجنة دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات بناء وتصميم الوسائل البحرية الصغيرة لتنظيم عمليات تصميم وبناء الوسائل البحرية التي يقل طولها عن 24 متراً، مثل القوارب الترفيهية والمنازل والمطاعم العائمة، ويشمل متطلبات التصنيف والإشراف الفني وإصدار الشهادات وتنظيم هذا القطاع، كما يوفر معايير أمان مناسبة لهذه الوسائل.

وتم كذلك استعراض دليل أبوظبي الإرشادي لضوابط واشتراطات تصميم البنية التحتية البحرية، حيث يوفر المتطلبات الهندسية لتصميم وتطوير مشاريع البنية التحتية البحرية والساحلية، مثل الأرصفة والقنوات المائية أبنية كواسر الأمواج ومنازيل القوارب ومصبات تصريف المياه، ويستهدف المطورين والاستشاريين والمقاولين العاملين في مشاريع الواجهات البحرية في الإمارة، لتوحيد الممارسات وتحقيق الاستدامة الإنشائية.

واستعرضت اللجنة الدليل الإرشادي الخامس والأخير المعني بضوابط واشتراطات الممارسات الآمنة لعمليات الوسائل البحرية الصغيرة، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى من معايير التشغيل الآمن للوسائل البحرية الترفيهية والتجارية الصغيرة وتمكين ملاك الوسائل البحرية الترفيهية أو التجارية والشركات البحرية من إدارة عملياتهم بشكل آمن وفعّال من خلال تحديد الاشتراطات التشغيلية والتنظيمية وتوفير نماذج وإجراءات تشغيل معيارية.