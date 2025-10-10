هيئة البيئة بالشارقة تستعرض جهودها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة المقام في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وتتضمن مشاركة الهيئة استعراض 13 محمية طبيعية ومجموعة من المراكز التعليمية المتخصصة، وسلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة التي يقدمها مجموعة من الباحثين والخبراء التابعين لها، لتسليط الضوء على مشاريع ومبادرات نوعية تعكس التزام الشارقة بنهج التنمية المستدامة وحماية النظم البيئية.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن مشاركة الهيئة في المؤتمر، تعكس التزام إمارة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الإمارة نموذجاً عالمياً في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.

ولفتت السويدي إلى أن مشاركة الهيئة من خلال جناحها المبتكر تُجسّد جهودها المتواصلة في إدارة المحميات الطبيعية والمراكز البيئية، وتسليط الضوء على المشاريع الرائدة التي حققت نجاحا ملموسا في حماية الأنواع المهددة وإعادة تأهيل المواطن الطبيعية في إطار رسالتها الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وضمان بيئة متوازنة للأجيال الحالية والمستقبلية.