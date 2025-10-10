"صندوق أوبك" يمول مشاريع تنموية في السلفادور بقيمة 100 مليون دولار

فيينا في 10 أكتوبر/وام/ وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية على تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار لجمهورية السلفادور، لدعم الاستثمارات ذات الأولوية في مجالات السياحة والبنية التحتية والزراعة وتعزيز سبل العيش الريفية وذلك بمقتضى اتفاقيتي قرض وقعهما الجانبان.

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي وقع الاتفاقيتين مع جيرسون بوسادا وزير مالية جمهورية السلفادور التزام صندوق أوبك بتمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في السلفادور.

وذكر بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتمويل المرحلة الثانية من برنامج "مدينة ركوب الأمواج" بقيمة 70 مليون يورو، لتطوير الساحل المطل على المحيط الهادئ وتحويله لوجهة سياحية عالمية، مع تعزيز قدرة البنية التحتية على التكيف مع التغير المناخي على طول الممر الساحلي “لا ليبرتاد” على أن يتضمن ذلك إعادة تأهيل نحو 23 كيلو متراً من الطرق وتوسيع أنظم الصرف الصحي ومياه الصرف.

ونوه الصندوق إلى أن الاتفاقية الثانية بقيمة 30 مليون دولاروتهدف إلى تعزيز الدخل والأمن الغذائي لنحو 74 ألف أسرة ريفية، من خلال تشجيع الزراعة الذكية مناخياً، وتحسين الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية الريفية، مع الاهتمام باستفادة النساء إلى جانب تقديم دعم خاص للشباب بشكل يسهم في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي الشامل.