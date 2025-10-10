شرطة دبي تناقش السيناريوهات المستقبلية لتعزيز منظومة حماية المرأة

دبي في 10 أكتوبر/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومركز استشراف المستقبل، ورشة محاكاة لبناء السيناريوهات المستقبلية لحماية المرأة بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز منظومة حماية المرأة، ويرتقي ببرامج التمكين.

تهدف الورشة إلى رسم ملامح المستقبل لتعزيز سبل حماية المرأة، من خلال استكشاف التحديات والفرص التي قد تواجه منظومة الحماية في السنوات القادمة، وصياغة تصورات مستقبلية تواكب المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والقانونية، بما يسهم في صياغة سياسات وبرامج أكثر فاعلية تعزز حماية المرأة وتمكنها على مختلف المستويات.

ناقش المشاركون عدة سيناريوهات مستقبلية تتعلق بتعزيز منظومه حماية المرأة، و بناء شراكات مجتمعية لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للمرأة.