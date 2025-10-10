بني ياس يتصدر منافسات اليوم الأول للجولة الختامية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي، في 10 أكتوبر/وام/ تصدر نادي بني ياس منافسات اليوم الأول من الجولة الثامنة والختامية للنسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو والتي تحتضنها مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية تلاه ،نادي الجزيرة وصيفاً، وأكاديمية "M.O.D " ثالثا وسط منافسات قوية وأجواء حماسية ومشاركة قياسية تجاوزت 2500 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل؛ وسعادة محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية؛ وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور عبدالله الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة؛ وعبدالله محمد الكثيري، مدير قسم العمليات في الدار العقارية، وهادي العسكري، رئيس قسم الرعاية والأنشطة المجتمعية في شركة مبادلة، وفهد الريس، مدير فرع النجدة في مصرف أبوظبي الإسلامي، وأحمد الحوسني، مدير فرع دلما مول في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشهد اليوم الأول إقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً، الكبار، والأساتذة، ضمن فئة البدلة، التي تُختتم يوم بعد غد الأحد بتتويج الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام للموسم، بعد أن كانت منافسات بدون البدلة قد اختُتمت في الجولة الماضية بفوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن اليوم الأول من الجولة الختامية يجسد الصورة الحقيقية لتطور اللعبة في الدولة ويؤكد المستوى الفني المرتفع والالتزام الكبير من اللاعبين والمدربين والأندية وأن البطولة أصبحت محطة رئيسية في صناعة الأبطال.

وأضاف أن تنظيم البطولة على مدى ثلاثة أيام يتيح لكل فئة عمرية فرصتها الكاملة في المنافسة وتقديم أفضل ما لديها، ويعزز مبدأ الاستمرارية والتطور الفني للاعبين، والذي نحرص عليه في كل موسم.

وشهدت مبادلة أرينا حضوراً جماهيرياً لافتاً لدعم اللاعبين في نزالات اتسمت بالندية والإثارة، خاصة في مواجهات الأندية الكبرى مثل العين، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبني ياس.

وحرصت العائلات على متابعة أبنائها في الأدوار الأولى، مستفيدة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة المقامة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تشمل أنشطة تفاعلية ومجتمعية تستمر حتى نهاية البطولة.

وقال عبدالله محمد الكثيري، مدير قسم العمليات في الدار العقارية:"أمارس رياضة الجوجيتسو منذ أربع سنوات، وأتابع مدى التطور الذي تحققه اللعبة في الدولة، على مستوى تنظيم البطولات والانتشار وحجم المشاركة، وتوقع مزيداً من النمو باعتبارها اللعبة الوطنية في الإمارات وأضاف أنه من الرائع أن نستفيد مما تقدمه رياضة الجوجيتسو من فوائد عظيمة".

وقال محمد الكتبي لاعب نادي بني ياس الفائز بذهبية فئة الكبار وزن تحت 62 كجم: "شاركت في جميع جولات البطولة، بالبدلة وبدون البدلة، وأصبح في رصيدي 6 ذهبيات وفضيتان.. المنافسات كانت قوية للغاية، وهذا شيء متوقع، لذا كان التدريب مكثفاً على مدار الفترة الماضية، حيث كنا نتدرب 3 مرات يومياً بواقع حصتي جوجيتسو وحصة لياقة بدنية".

وتتواصل المنافسات غداً في يومها الثاني، مع نزالات فئتي تحت 14و 16 عاماً، على أن تُختتم البطولة يوم الأحد المقبل بمنافسات الفئات السنية الأصغر تحت 12 عاماً.