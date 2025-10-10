مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالأدب الكويتي عبر أمسية حوارية

دبي في 10 أكتوبر/وام/ احتفت مكتبة محمد بن راشد بالأدب الكويتي عبر أمسية أدبية حوارية خصصتها لمناقشة رواية"دوخي.. تقاسيم الصبا" للأديب الكويتي طالب الرفاعي.

شهدت الأمسية - التي أقيمت بحضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الكتّاب والنقاد والدبلوماسيين - تفاعلاً واسعاً من الحضور الذين أشادوا بدور المكتبة في احتضان الأدب الخليجي وإبراز رموزه الأدبية والفنية.

وأكد معالي محمد المر أن احتفاء المكتبة بالأدب الكويتي يأتي تجسيداً لرسالتها في دعم الحراك الثقافي العربي، وتعزيز التواصل الإبداعي بين كتّاب المنطقة، وصون الذاكرة الفنية المشتركة التي تعبّر عن هوية الخليج الثقافية.

تناول الرفاعي خلال الجلسة - التي أدارها الكاتب عبد الحميد أحمد- تجربته في كتابة الرواية، التي توثق سيرة الفنان الكويتي الراحل عوض دوخي، أحد أبرز الأصوات التي شكّلت وجدان الأغنية الخليجية، وسلط الضوء على العلاقة بين الفن والهوية والتحولات الاجتماعية.